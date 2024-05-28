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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۰۱

هفته بیست و نهم لیگ برتر؛

پورحمیدی یک کلین شیت تا کسب عنوان بهترین دروازه بان لیگ برتر

پورحمیدی یک کلین شیت تا کسب عنوان بهترین دروازه بان لیگ برتر

دروازه بان تیم فوتبال تراکتور تبریز در صورت بسته نگه داشتن دروازه خود در بازی امروز برابر ملوان به عنوان بهترین دروازه بان لیگ شناخته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال تراکتور و ملوان در هفته بیست و نهم رقابت‌های لیگ برتر امروز سه شنبه ۸ خرداد و از ساعت ۲۰ در ورزشگاه یادگار امام تبریز رو در روی هم قرار می‌گیرند. در حال حاضر تراکتور با ۴۸ و ملوان با ۴۰ امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم جدول قرار دارند و سرخ‌های تبریز برای رسیدن به جایگاه سوم جدول نیاز به پیروزی در این بازی خانگی دارند.

حسین پورحمیدی دروازه‌بان تیم تراکتور در این فصل و تا پیش از بازی با ملوان در مجموع ۲۸ بازی، ۱۷ بار دروازه خود را بسته نگه داشته و با یک کلین شیت بیشتر نسبت به سید حسین حسینی دروازه‌بان تیم استقلال تهران در صدر جدول بهترین دروازه بانان فصل بیست و سوم قرار گرفته است.

پورحمیدی اگر بتواند در بازی با ملوان گلی را دریافت نکند، در فاصله یک هفته تا پایان مسابقات لیگ برتر می‌تواند عنوان بهترین دروازه‌بان لیگ را از آن خود کند. اگر سید حسین حسینی نیز در دو بازی باقی مانده استقلال دروازه‌اش را بسته نگه دارد می‌تواند در صدر جدول قرار گیرد.

باید دید امروز پورحمیدی و حسینی می‌توانند دروازه تیم‌های خود را بسته نگه دارند یا خیر.

کد مطلب 6121113
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • ناشناس ۱۸:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      3 4
      پاسخ
      افرین دمش گرم
    • NIKRAD ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      2 3
      پاسخ
      فعلآ حسینی از همه بهتره

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