به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به رفح ادامه دارد.

منابع فلسطینی از کشتار هولناکی خبر دادند که ارتش جلاد صهیونیست در رفح انجام داده است.

ارتش رژیم صهیونیستی کشتار جدیدی را علیه زنان، کودکان و غیرنظامیان در چادر آوارگان در منطقه المواصی در غرب شهر رفح دقایقی قبل انجام داد که بر اثر آن شماری زیادی شهید و برخی دیگر زخمی شدند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که دستکم در جریان این حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی ۲۱ نفر شهید و دهها نفر دیگر زخمی شده اند.

وزارت بهداشت غزه بیان کرد: در این جنایت ۲۱ نفر شهید و ۶۴ نفر زخمی شده اند که حال ۱۰ نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است.

این درحالی است که وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد در پی ادامه حملات و بمباران‌های ارتش رژیم صهیونیستی، بیمارستان میدانی اندونزیایی و کلینیک تل السلطان در شهر رفح به کلی از خدمت خارج شدند.

این وزارتخانه اشاره کرد که اکنون در استان رفح، تنها بیمارستان زنان و زایمان تل السلطان به فعالیت و خدمات رسانی به بیماران ادامه می‌دهد.

وزارتخانه مذکور بیان کرد که در آغاز حمله به رفح، بیمارستان ابو یوسف النجار، درمانگاه مرکزی ابو الولید، بیمارستان میدانی رفح (۲) و بیمارستان تخصصی کویت از خدمت خارج شدند.

وزارت بهداشت غزه از همه نهادهای بین‌المللی خواست حمایت‌های لازم را از بیمارستان‌های نوار غزه و کادر پزشکی و درمانی و آمبولانس‌ها به عمل آورند.