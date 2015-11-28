دانلودت را حلال کن!

روزنامه خراسان نوشت: در اوایل رواج اینترنت که به دنبال آن آپلود و دانلود فایل (بارگذاری و دریافت فایل های مختلف از شبکه جهانی اینترنت) هم به راه افتاد، شاید کمتر کسی فکر می کرد، ممکن است روزی برسد که این آپلودها و دانلودها بلای جان گروه قابل توجهی از مردم دنیا شود. البته هر نوع فناوری در کنار مزایایش، معایبی هم دارد که این بار این عیب خیلی بیشتر از سایر عیب ها در چشم بود!



چه بسیار نویسندگان، عکاسان، طراحان، آهنگسازان، فیلمسازان و... که با آپلود بی اجازه آثارشان روی اینترنت و به دنبال آن دانلود بی اجازه آن، به خاک سیاه نشستند. این عمل را می توان یک نوع دزدی مدرن تلقی کرد.



کتابی که یک نویسنده برای نوشتن و تالیفش، سال ها وقت و عمرش را گذاشته، به دست انتشارات رسانده و چشم انتظار فروش آن در بازار بود، یا موسیقی که آهنگساز، خواننده و تهیه کننده ماه ها برای ساخت و انتشارش هزینه کرده بودند و منتظر بودند آلبومی را روانه بازار کنند تا هزینه هایشان را بازگردانند، یا نرم افزاری که چند جوان عمر خود را برای کدنویسی آن سپری کرده بودند و انتظار داشتند با عرضه در بازار بار خود را ببندند و یا از همه این ها پرهزینه تر و گران قیمت تر، فیلم و سریالی که گروهی چند صد نفره ماه ها و حتی سال ها برای ساخت آن زحمت کشیده بودند و برای اکرانش لحظه شماری می کردند و تهیه کننده و سرمایه گذار بی صبرانه منتظر بودند تا علاوه بر بازگشت سرمایه شان، به سود قابل توجهی هم برسند، همه این ها یک شبه در عرض چند ساعت روی سایت ها بارگذاری شدند و به لطف اینترنت در عرض چند دقیقه در سراسر دنیا بدون پرداخت هزینه ای از طریق رایانه های کاربران دریافت شد. حتی در مواردی فیلم، سریال، موسیقی، نرم افزار، مقاله و... که به صورت غیرقانونی در اینترنت قرار می گیرد از طریق این سایت ها به فروش می رسد و سودش مستقیم به جیب گردانندگان این سایت های سیاه می رود. یا نرم افزارهای ارتباطی دست به دست می چرخند، بدون آن که روح سازندگانش هم باخبر شود.



چه کسی پاسخگوی این ضرر و زیان تهیه کنندگان است؟ چه کسانی این بازار را که به ضرر تهیه کنندگان و به سود منتشرکنندگان غیرقانونی است می گردانند؟ مردم در این داد و ستد ناجوانمردانه کجا ایستاده اند؟ آیا قانون پشتوانه و مرجع خوبی برای احقاق حقوق مولفان و مصنفان است و می تواند این ضررها را جبران کند؟ اخلاق و وجدان چه نقشی در جلوگیری از این دانلودهای غیرمجاز دارد؟ و در نهایت خود تهیه کنندگان آثار برای کاهش این زیان ها چه کار می توانند انجام دهند؟ به مناسبت یک خلاقیت ساده به نام «دانلود ها را حلال کنیم» در فضای مجازی که به شما فرصت می دهد دانلود قدیمی خود را با پرداخت اینترنتی حلال کنید، به سراغ برخی از ابعاد استفاده از نسخه های غیرقانونی رفتیم.