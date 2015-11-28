بازدید مجلس از سایت نطنز/ ۶ هزار سانتریفیوژ جمع آوری شده است

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدید امروز اعضای هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی از سایت نطنز گفت: این بازدید ۲ تا ۳ ساعت طول کشید و بخش های مختلف سایت مورد بررسی و نظارت قرار گرفت.

نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد:۶ هزار و ۲۴۶ سانتریفیوژ آی آر وان جمع آوری شده بود که بر اساس اظهارات کارشناسان سایت به این سانتریفیوژها گاز تزریق نشده بود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه حدود ۹ هزار سانتریفیوژ دیگر نیمه فعال بود، تصریح کرد: در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری این سانتریفیوژها تا اخذ تعهدات کافی از طرف غربی و بسته شدن پرونده «پی ام دی» جمع آوری نخواهد شد.

وی افزود: کارشناسان سایت اعلام کردند: در صورتی که ضمانت های لازم از سوی طرف غربی داده شود ایران نیز در راستای اقدامات راستی آزمایی آژانس سانتریفیوژهای باقی مانده را جمع آوری خواهد کرد.

آصفری گفت: در صورتی که تا ۱۵ دسامبر پرونده «پی ام دی» بسته شود و فعالیت های هسته ای ایران مورد تایید قرار گیرد بقیه سانتریفیوژها نیز جمع آوری خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: ۶ هزار سانتریفیوژ که جمع آوری شده تحت نظرات کارشناسان سایت در انبارها نگهداری می شود.

وی خاطرنشان کرد: به نفع آمریکا است که رجزخوانی را کنار گذاشته و برجام را به صورت جدی اجرا کند زیرا در صورتی که جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که باید به عقب برگردد دانشمندان ما توانایی ساخت سانتریفیوژهای نسل جدید و غنی سازی اورانیوم را دارد.