پیکر پاک دومین شهید مدافع حرم در قزوین تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک و مطهر شهید مدافع حرم، حمید سیاهکالی‌مرادی صبح یکشنبه از مقابل امامزاده اسماعیل(ع) به سمت گلزار مطهر شهدا تشییع شد.

در این مراسم مردم و مسئولان استان با استقبال پرشور خود به استقبال این شهید بزرگوار رفتند تا باری دیگر عهد و پیمان خود را با آن‌ها تجدید کنند و یادشان را گرامی بدارند.

سرهنگ مهدی طاهرخانی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قزوین در حاشیه مراسم استقبال از این شهید در گفتگو با خبرنگارمهراظهارداشت: مراسم شام غریبان این شهید گرانقدر، فردا از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ و مراسم صباح مزار از ساعت ۷:۳۰ تا ۹ صبح روز دوشنبه نهم آذر ماه در امامزاده اسماعیل(ع) قزوین برگزار می‌شود.

حال و هوای کهن شهر قزوین مملو از عطر و بوی شهیدان شد

فرج الله فصیحی رامندی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بار دیگر حال و هوای شهرمان مملو از عطر و بوی شهیدان گلگون کفن شد چراکه امروز، مردم شهرمان به استقبال دومین شهید مدافع حرم آمده اند.

وی با اشاره به موجی که برای از بین بردن گروههای افراطی در خارج از مرزهای ایران و در عراق و سوریه با مشارکت رزمندگان ایرانی براه افتاده است، افزود: هر اقدامی آثاری دارد و اینکه از چندماه قبل برای از بین بردن گروههای افراطی، تروریستی، نامسلمان و بی خرد داعش، گروهها و افرادی به صحنه های نبرد ارسال می شوند، ممکن است برخی جان خود را از دست دهند و به لقاء الله بپیوندند.

رئیس شورای شهر قزوین خاطر نشان کرد: امیدوارم خون های پاکی که برای دفاع از حرم اهل بیت (ع) ریخته می شود تأثیرگذار باشد تا پیروزی دوستداران و محبان اهل بیت (ع) و آزادگان جهان رقم خورد و این مقدمه ای شود تا زمینه ظهور حضرت ولی عصر (عج) فراهم شود.

وی در پایان گفت: شهادت حمید سیاهکالی مرادی را به مقام معظم رهبری، ملت ایران، هم استانی ها و به ویژه خانواده این شهید گرانقدر تسلیت می گوئیم.

شهید حمید سیاهکالی‌مرادی که از پاسداران تیپ ۸۲ سپاه حضرت صاحب الامر(عج) بود، سال ۱۳۶۸ در قزوین به دنیا آمد و تا پایان دوره کارشناسی در رشته حسابداری درس خواند.

این شهید گرانقدر، سال ۱۳۹۲ ازدواج کرد و روز چهارشنبه گذشته در حین انجام ماموریت مستشاری در سوریه به شهادت رسید.

استان قزوین بیش از ۳ هزار شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.