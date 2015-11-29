به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسا شمالی؛ سید علی اکبر پرویزی در جمع اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد و شهردار اظهار داشت: تعامل هرچه بیشتر میان شهردار و شورای اسلامی موجب تسریع در روند توسعه و پیشرفت در مرکز استان و به تبع آن، این امر موجب تعامل و هم افزایی شوراها و شهرداری های سایر شهرهای استان می شود.

وی افزود: شهردار باید میزان بدهی به پیمانکاران و مطالبات از ادارات را به صورت مستند به استانداری و اعضای شورای شهر بجنورد ارایه دهد که بخشی از این بدهی ها را با دستگاه های اجرایی تهاتر نماید.

پرویزی اظهار کرد: همچنین طرح هایی که مصوب شده اما اجرایی نشده نیز باید مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به زودی تعیین تکلیف شود.

وی تصریح کرد: باید قدر فرصت‌هایی که مردم در اختیار ما قرار داده اند را بدانیم و با کنار گذاشتن اختلاف نظرها وهمکاری بیشتر جهت رفع مشکلات مردم قدم‌های موثری را برداریم.

در پایان این جلسه مقرر شد کمیته ای متشکل از سه نفر از اعضای شورای شهر و شهرداری بجنورد و دو نفر از نمایندگان دفتر فنی و دفتر امور شهری از استانداری کلیه موارد و مصوبات مطرح شده را ظرف یک ماه مشخص و در اصلاح بودجه ۹۴، پیشنهادات بودجه ۹۵ و دفترچه عوارض سال ۹۵ توسط شورای شهر و شهرداری پیش بینی و ملاک عمل قرار گیرد و مواردی که به هر دلیلی قابل اجرایی شدن نیست، حذف و سایر موارد در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

در این جلسه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهربجنورد نیز به بیان مهمترین برنامه های پیش رو در جهت توسعه و بالندگی شهر بجنورد پرداختند.