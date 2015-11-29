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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۱۴

استاندار خراسان شمالی:

موفقیت شهردار به نفع مجموعه شورای اسلامی شهر رقم می‌خورد

موفقیت شهردار به نفع مجموعه شورای اسلامی شهر رقم می‌خورد

بجنورد - استاندار خراسان شمالی گفت: اثرات و عملکرد صادقانه و مثبت شهردار در راستای رفاه حال مردم شهر، به نفع مجموعه شورای اسلامی شهر رقم می خورد چرا که شهردار، منتخب اعضای شورای اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسا شمالی؛ سید علی اکبر پرویزی در جمع اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد و شهردار اظهار داشت: تعامل هرچه بیشتر میان شهردار و شورای اسلامی موجب تسریع در روند توسعه و پیشرفت در مرکز استان و به تبع آن، این امر موجب تعامل و هم افزایی شوراها و شهرداری های سایر شهرهای استان می شود.

وی افزود: شهردار باید میزان بدهی به پیمانکاران و مطالبات از ادارات را به صورت مستند به استانداری و اعضای شورای شهر بجنورد ارایه دهد که بخشی از این بدهی ها را با دستگاه های اجرایی تهاتر نماید.

پرویزی اظهار کرد: همچنین طرح هایی که مصوب شده اما اجرایی نشده نیز باید مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به زودی تعیین تکلیف شود.

وی تصریح کرد: باید قدر فرصت‌هایی که مردم در اختیار ما  قرار داده اند را بدانیم و با کنار گذاشتن اختلاف نظرها وهمکاری بیشتر جهت رفع مشکلات مردم قدم‌های موثری را برداریم.

در پایان این جلسه مقرر شد کمیته ای متشکل از سه نفر از اعضای شورای شهر و شهرداری بجنورد و دو نفر از نمایندگان دفتر فنی و دفتر امور شهری از استانداری کلیه موارد و مصوبات مطرح شده را ظرف یک ماه مشخص و در اصلاح بودجه ۹۴، پیشنهادات بودجه ۹۵ و دفترچه عوارض سال ۹۵ توسط شورای شهر و شهرداری پیش بینی و ملاک عمل قرار گیرد و مواردی که به هر دلیلی قابل اجرایی شدن نیست، حذف و سایر موارد در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

در این جلسه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهربجنورد نیز به بیان مهمترین برنامه های پیش رو در جهت توسعه و بالندگی شهر بجنورد پرداختند.

کد مطلب 2983813

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