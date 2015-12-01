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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۳۰

معاون اول رئیس جمهور وارد فرودگاه آبادان شد

معاون اول رئیس جمهور وارد فرودگاه آبادان شد

آبادان - معاون اول رئیس جمهور برای حضور در شلمچه و افتتاح مرکز درمانی این منطقه مرزی وارد فرودگاه آبادان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری هنگام ورود به فرودگاه بین المللی آیت الله جمی آبادان مورد استقبال استاندار و دیگر مسئولانی محلی قرار گرفت.

رحمانی فضلی وزیر کشور و اوحدی رئیس سازمان حجم و زیارت نیز جهانگیری را در این سفر همراهی می کنند.

قرار است جهانگیری در این سفر در آیین کلنگ زنی مرکز سلامت شلمچه که از سوی دانشکده علوم پزشکی آبادان راه‌اندازی شده، شرکت کند.

معاون اول رئیس‌جمهور به‌منظور سرکشی از روند فعالیت‌های صورت گرفته در مرز بین‌المللی شلمچه و شرایط عبور زائران اربعین حسینی و بررسی مشکلات موجود در این خصوص از این منطقه مرزی دیدن می کند.

اسحاق جهانگیری در این سفر قرار است با مشکلات موجود برای تردد هر چه‌بهتر زائران اربعین حسینی آشنا شود تا تصمیم‌گیری‌هایی در دولت برای سال آینده و مرتفع کردن موانع انجام شود.

کد مطلب 2989671

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