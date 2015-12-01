حمایت از نیروی انتظامی یک وظیفه دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار سردار کاظم مجتبایی فرمانده انتظامی استان قم، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی(ع)، به جایگاه نیروی انتظامی در نظام اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: این جایگاه برگرفته از نگاه عمیق مردم است و انتظار امنیت و آرامش از پلیس دارند.

وی سپس با اشاره به مقوله امنیت در حوزه‌های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی، تصریح کرد: بخش اعظم ایجاد امنیت بر عهده پلیس است، هر چه کارکرد آن موفق باشد جامعه خوشبخت‌تر، بالنده‌تر و روزبه‌روز پیشرفت می‌کند.

امام جمعه قم با اشاره به اینکه دشمنان سیلی خورده نظام اسلامی هستند، افزود: دشمنان طی سال‌های پس از انقلاب شکست‌های سنگینی متحمل شده‌اند و بخش اعظم تحمیل این شکست‌ها با درایت مقام معظم رهبری و همکاری مردم با نیروهای نظامی و انتظامی بوده است.

آیت الله بوشهری سپس با یادآوری طرح کودتاهای مفصل علیه نظام و همچنین طرح برجام، افزود: دشمنان به دنبال نفوذ در کشور هستند و هدفی که در ۸ سال جنگ تحمیلی، کودتاها و فتنه ۸۸ و حرکت نرم نتوانستند به آن برسند تحت عنوان نفوذ می‌خواهند به دست بیاورند.

اقدام نیروی انتظامی در مبارزه با مواد مخدر در دنیا بی‌سابقه است

وی در ادامه به رشادت‌های نیروی انتظامی در حوزه مبارزه با مواد مخدر اشاره و تصریح کرد: اقدام نیروی انتظامی در باب مبارزه با مواد مخدر در دنیا بی‌سابقه است، با توجه به تعداد شهدایی که تقدیم نظام اسلامی کرده‌اند، هنوز می‌بینیم گذرگاه‌ها و گلوگاه‌ها در کشور با دست پرقدرت این نیرو محافظت می‌شود.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به ویژگی‌ها و خلاقیت‌های روزافزون پلیس، از تلاش‌های صورت گرفته در حوزه مصونیت سازی و سالم‌سازی در درون نیروی انتظامی قدردانی کرد.

وی با اشاره به تأمین امنیت جمعیت میلیونی زائران اربعین حسینی(ع) گفت: زائرانی که پیاده به سمت کربلا راهی می‌شوند تشنگی، گرسنگی و خستگی در وجود خود احساس نمی‌کنند و نیروی انتظامی نیز با دیدن این صحنه‌ها عاشقانه به زائران خدمت می‌کنند و این فرصت خدمت برای پلیس ایران است.

آیت الله حسینی بوشهری ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که در درس خارج فقه خود فرمودند «من به حال کسانی که در پیاده‌روی اربعین حضور دارند غبطه می‌خورم»، افزود: در کشور ما بخش قابل‌توجه امنیت به خاطر روحیه مردم و عشق به اهل‌بیت(ع) است و ما باید قدردان این مردم باشیم.

مسئولیت پلیس قم سنگین‌تر است

وی گفت: مسئولیت پلیس قم سنگین‌تر از سایر استان‌هاست و معتقدم دشمن در شهرهایی که مراکز دینی وجود دارد بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کند.

امام جمعه قم خطاب به فرمانده انتظامی استان گفت: هم‌فکری شما با علمای دین و ساز کار خوبی که از شما دیده‌ام نتیجه می‌دهد و در بلندمدت و میان‌مدت پایه‌ریزی یک حرکت فرهنگی است.

وی سپس به انعقاد تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین پلیس قم و حوزه علمیه اشاره کرد و افزود: این تفاهم‌نامه‌ها می‌تواند به‌عنوان پایلوت و الگو مورد استفاده تمامی استان‌ها قرار بگیرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه با بیان اینکه اگر می‌خواهیم ارزش‌ها بماند باید از نیروی انتظامی که مدافع ارزش‌هاست، حمایت شود تأکید کرد: این یک وظیفه دینی است که مردم باید از پلیس که حافظ جان، مال و عرضشان، است حمایت کنند.

ارتقاء سطح سلامت اداری و سازمانی در نیروی انتظامی

فرمانده انتظامی استان قم نیز در این دیدار ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی(ع)، به نتایج و آثار مطلوب اقدامات و فعالیت‌های نیروی انتظامی در سطح کشور اشاره کرد و عنوان داشت: شاخص‌های درون سازمانی در زمینه‌های مختلف از جمله تخلق و گرایش کارکنان به مباحث علمی، اخلاقی، قرآنی راضی کننده است.

سردار کاظم مجتبایی افزود: روزبه‌روز شاهد ارتقاء سطح سلامت اداری و سازمانی در نیروی انتظامی هستیم و کارکنان در مسیری که باید، قرار گرفته و نسبت به وظایف و مسئولیت‌های خود آگاه‌تر می‌شوند که این موجب اصلاح و بهبود رفتارها و روش‌ها است.

وی در ادامه به فعالیت‌های نیروی انتظامی در بخش‌های برون سازمانی و در حوزه امنیت کشور به خصوص ارتقاء امنیت اخلاقی جامعه اشاره و عنوان کرد: علوم انسانی متفاوت از علوم دیگر مانند ریاضیات و فیزیک است، در نتیجه علوم اجتماعی به واسطه تفکرات مختلف انسان‌ها، دارای گستره عظیمی است که این تعدد دیدگاه‌ها، کار پلیس را دشوارتر می‌کند.

فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه دیدگاه اسلام و نظام جمهوری اسلامی در ارتباط با شاخصه‌های امنیت و به خصوص امنیت اخلاقی مشخص است، بیان داشت: اینکه پلیس هم به وظایف خود عمل کند و هم در ارتباط با نظرات و دیدگاه‌های مختلف، بتواند همه را از خود راضی کند کار بسیار دشواری است اما بحمدالله پلیس در این زمینه با قوت پیش می‌رود.

مجتبایی در ادامه به بیانات اخیر فرمانده ناجا در خصوص امنیت اخلاقی و حوزه حجاب و عفاف اشاره کرد و گفت: این طرح با استقبال و پشتیبانی خوب ائمه جمعه در سراسر کشور مواجه شده است و اقبال و شرایطی در کشور به وجود آمده و پلیس از این طرح خود قاطعانه دفاع کرده و با جدیت آن را انجام خواهد داد.