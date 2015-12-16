نام سوگواره «خمسه» تغییر کرد/ ۶۵ فانوس برای تولد سردار همدانی

به گزارش خبرنگار مهر، شب گدشته ۲۴ آذرماه مراسم اختتامیه دومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی «خمسه» در فرهنگسرای ارسباران با معرفی برگزیدگان و تقدیر از خانواده شهدای مدافع حرم به کار خود پایان داد.

در این مراسم هنرمندان و مدیرانی چون محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، علی اصغر خسروی دبیر سوگواره خمسه، امیر عبدالحسینی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری، مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی، داریوش ارجمند، امیر دژاکام، ابراهیم آبادی، کوروش زارعی، رحمت امینی، شهرام کرمی، محمد مهدی عسگرپور، نرگس آبیار، حسین پارسایی، سیروس همتی، علیرضا مهران، امیرکربلایی زاده، اردشیر صالح پور، حمید ابراهیمی و ... حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم امیرحسین مدرس مجری برنامه اعلام کرد به پیشنهاد داریوش ارجمند و تایید رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از سال آینده نام جشنواره تغییر کرده و به جای سوگواره «خمسه» به سوگواره «پنج تن آل عبا» تغییر نام خواهد داد. در ادامه مراسم نیز از پوستر دوره سوم جشنواره البته با نام «خمسه» رونمایی شد اما اعلام کردند که به دلیل اینکه داریوش ارجمند همین امروز پیشنهاد تغییر نام سوگواره را داده فرصتی برای طراحی مجدد پوستر نبوده است.

در ادامه خسروی دبیر سوگواره به ایراد سخنرانی پرداخت و در بخش هایی از صحبت هایش با اشاره به همراهی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و مدیران و هنرمندان تئاتر عنوان کرد: دومین سوگواره خمسه رویدادی هنری است که به برکت عنایت پربرکت خامس آل عبا به پایان رسید. این سوگواره با حضور ۳۸ گروه نمایشی، ۴۰۰ هنرمند و ۲۱۵ اجرا در ۱۴ سالن، میدان امام حسین(ع) و سطح شهر حاصل تلاش جمع زیادی است که وظیفه دارم از حضور و حمایت این عزیزان سپاسگزاری کنم.

وی ادامه داد: این رویداد ستایش مردمی است که برای نیل به اهداف خود عزت و سربلندی را به ما هدیه دادند. افتخار همیشگی ما تجلیل از هنرمندان پاک عرصه هستی است که شهادت را به هنر مردان خدا تبدیل ساختند. این دوره با تجلیل از خانواده شهدا آغاز و اینک با ستایش و تکریم این عزیزان ورق خواهد خورد. مایه فخر و مباهات است که این افتخار با حضور گروهی از هنرمندان پرتلاش و نجیب به بار نشست.

خسروی در پایان صحبت هایش متذکر شد: استقبال قابل توجه مخاطبان، اجرای نمایش های خلاق و هنرمندانه و حضور گرم و مشتاق جوانان و بهره گیری از انواع گونه های نمایشی آیینی و سنتی و توجه به اجرای گسترده در سطح شهر نکات ارزشمند دومین سوگواره «خمسه» بود. امیدوارم تلاش من و همکاران ستاد علی رغم فرصت اندک برای برگزاری شایسته این رویداد به بار نشسته باشد و باز امیدوارم با بهره گیری از این تجربه، از همین امروز برای برپایی دوره سوم سوگواره گام برداریم.

در ادامه نماهنگی که به معرفی شهدای مدافع حرم اختصاص داشت پخش شد و پس از آن با حضور محمود صلاحی، داریوش ارجمند و امیر دژاکام از خانواده شهید مدافع حرم سردار حاج حسین همدانی، میثم نجفی و جانباز مدافع حرم روح الله بختیاری تجلیل شد.

از آنجا که شب گذشته تولد ۶۵ سالگی سردار شهید حسین همدانی بود محوطه و داخل تالار فرهنگسرای ارسباران با فانوس هایی تزیین شده بود که فرزند سردار همدانی بعد از دریافت لوح تقدیر، شصت و پنجمین فانوس را به یاد پدرش روشن کرد.

در بخش ویژه ابراهیم آبادی هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون برای اجرای نمایش «پله آخر» همراه با هنرمندانی دیگر مورد تقدیر قرار گرفت. وی در سخنانی کوتاه بیان کرد: سوگواره «خمسه» بدعت بسیار خوبی گذاشته که قابل تقدیر است. بر این اساس در افتتاحیه جشنواره ما به منزل دو شهید مدافع حرم رفتیم و فضای بسیار عارفانه ای رقم خورد. این شهیدان از خداوند حکم دارند و کاری که می کنند کار هر کسی نیست. اگر خطابه زینب (س) بارگاه عبیدالله بن زیاد را لرزاند، قامت بلند این پدران و مادران شهید جهان را خواهد لرزاند.

در بخش دیگری از این مراسم داریوش ارجمند با اشاره به تعلق خاطری که به موضوع تغزیه دارد، عنوان کرد: مساله مورد اهمیت در مکتب تعزیه تجانس همه هنرها در این هنر است. موسیقی، معماری، نقاشی، تئاتر و... همگی در تعزیه وجود دارند که امری قابل توجه است. خوشحالم بخش فرهنگی شهرداری این همت را به خرج داده تا استعدادها را شکوفا کند.

وی ادامه داد: انسان تا روزی که زنده است به ظلم ستیزی نیاز دارد. شکسپیر نویسنده نامدار جهان در آثارش روی خصلت هایی از انسان مثل طمع، جاه طلبی و حسادت دست گذاشته که تا وقتی انسان هست این خصلت ها هم وجود دارد. مساله ظلم ستیزی هم یک تکرار است که ما باید همواره به یاد آن باشیم. معتقدم تعزیه قوی ترین متن ظلم ستیزانه همه تاریخ است و ذات ظلم ستیزی را با فاصله روی صحنه نمایش می دهد.

اجرای قطعات نمایشی با مضمون زندگی فرزندان شهدا و شهدای مدافع حرم با اجرای رستا رضوی و محدثه باقری دختر شهید عبدالله باقری که به تازگی به شهادت رسیده است بخش بعدی برنامه شب گذشته بود. بعد از پایان این قسمت فرزند شهید باقری پشت تریبون رفت و اولین اجرای نمایشش را به نرگس آبیار کارگردان سینما تقدیم کرد.

سپس نرگس آبیار نیز روی سن رفت و گفت: به من گفته اند که محدثه علاقه زیادی به فیلمنامه نویسی و کارگردانی دارد و فیلم «شیار ۱۴۳» را هم بسیار دوست دارد. من امروز آمده ام تا به او بگویم هر چیزی را که بلدم خالصانه در اختیارش می گذارم و او از این به بعد می تواند در همه کارهای من حضور داشته باشد تا نیتی که دارد محقق شود.

اجرای موسیقی توسط گروه موسیقی بادی تهران به سرپرستی افشار حشمتیان از دیگر بخش های مراسم شب گذشته بود.