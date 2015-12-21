به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قمی عضو فعلی مجلس خبرگان رهبری پیش از ظهر امروز (دوشنبه) با حضور در محل ستاد انتخابات کشور برای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری ثبتنام کرد.
وی با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مجلس خبرگان تبلور اسلامیت و جمهوریت نظام است، اظهار کرد: خبرگان محل تجمع عُلما و فقهایی است که مورد اعتماد ملت هستند و مظهر وحدت ملی، مجلس خبرگان است؛ بنابراین این مجلس باید از جنجالهای جناحی به دور باشد و تاکنون هم از ورود به مسائل جناحبندیهای سیاسی به مفهوم متعارف اجتناب کرده است و میکند.
وی افزود: امام ره میفرمودند که هر کس در مجلس خبرگان میتواند موثر واقع شود و شرایط حداقلی را داشته باشد، مکلف به حضور در مجلس است و کنارهگیری از خبرگان، کنارهگیری از ملت و انقلاب است.
معاون بینالملل دفتر مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: من با توجه به توصیه امام (ره) و احساس تکلیف و بنابر درخواست تعدادی از خانوادههای شهدا، از استان تهران در دوره پنجم خبرگان رهبری همانند دورههای سوم و چهارم ثبتنام کردند.
قمی در پاسخ به سئوالی در خصوص موضوع نظارت بر عملکرد رهبری و آنچه در قانون اساسی آمده است، گفت: مشروعیت نظام بر عهده خبرگان رهبری است. مردم هم بنا به اعتمادی که به مجلس خبرگان دارند، به نظام هم اعتماد پیدا میکنند. این مجلس، نهاد و وسیلهای برای تقویت اصل رهبری در جامعه است.
وی افزود: مجلس خبرگان را نباید در چارچوب جناحبندیهای سیاسی متعارف ارزیابی کرد. این مجلس پشتوانه استقلال، امنیت و آزادی کشور است.
معاون بینالملل دفتر مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان رهبری را مجلس لحظهها دانست و گفت: این مجلس در لحظههای حساس، تصمیمات حیاتی میگیرد؛ بنابراین اعضای خبرگان باید از بصیرت لازم برخوردار باشند و همچنین تهدید، تطمیع و تزویرپذیر نباشند و در لحظههای حساس جامعه، به کمک مردم بشتابند.
قمی ادامه داد: آنچه در متن قانون اساسی آمده است، رصد تداوم شرایط رهبری توسط مجلس خبرگان است و این رصد موارد تاکنون به دور از جنجالهای سیاسی و اقدامات رسانهای و با حمایتهای امام (ره) و رهبری همواره اجرایی شده است.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص بحث شورای رهبری، گفت: شورای رهبری در پیشنویس اول قانون اساسی وجود داشت، اما در بازنگری قانون اساسی در زمان حضرت امام (ره) به دلیل تجربه موفق رهبری امام در جامعه و همچنین به دلیل برخی ملاحظات فقهی در پیشنویس دوم قانون اساسی برداشته و رهبری فردی تبدیل شد؛ نه رهبری شورایی.
عضو فعلی خبرگان رهبری تصریح کرد: وجود رهبری مانند حضرت آیتالله خامنهای بعد از ارتحال امام (ره) نشان داده است که شیوه رهبری فردی برای پیشرفت کشور مناسبتر است.
قمی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه حضور برخی چهرههای جوان در انتخابات خبرگان چه تاثیری در مشارکت مردم دارد؟ گفت: امام (ره) فرمودند «هر کسی فکر میکند در این مجلس میتواند تاثیرگذار باشد، وظیفه حضور در صحنه دارد»؛ بنابراین هر قدر تعداد کاندیداها بیشتر باشد، به شور انتخابات افزوده میشود و مردم هم با توجه به تنوع سلایقگی که دارند، به افرادی که مایل هستند رأی میدهند.
وی تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد این است که باید تمایز انتخابات خبرگان و رهبری با سایر انتخاباتها را در نظر داشته باشیم. روحانیت بنابر وظیفه ذاتی خود همواره مروج اخلاق در جامعه بوده و نماد اخلاق در عرصه سیاسی، انتخابات خبرگان رهبری است.
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