مرکز ید درمانی و درمان بیماران سرطانی استان بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز تحقیقات پزشکی هستهای بوشهر ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح مرکز ید درمانی و درمان بیماران سرطانی با مواد رادیواکتیو اظهار داشت: این مرکز در بخش درمان دارای اهمیت بسیار زیادی است و جزو مراکز کمتعداد در این زمینه است.
مجید اسدی به نگرش بینالمللی در ساخت و راهاندازی این بیمارستان اشاره کرد و ادامه داد: در این مرکز امور مربوط به درمان با مواد رادیواکتیو انجام میشود.
وی با اشاره به راهاندازی بخشهای تصویربرداری انسانی، تحقیقات بینالمللی، تصویربرداری حیوانی و بخشی در این مرکز اشاره کرد و افزود: تا پیش از افتتاح این مرکز در بوشهر، تنها مرکز جنوب کشور در استان فارس بود که تختهای معدودی داشت.
رئیس مرکز تحقیقات پزشکی هستهای بوشهر گفت: ۱۵ بیمار از استانهای مختلف پس از انجام آزمایشات مختلف، در این مرکز پذیرش شده و تحت درمان قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به رایزنیهای صورت گرفته برای توسعه توریسم درمانی با کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر همسایگان ایران، بیان کرد: پروژههای مشترک با دانشگاههای استانفورد و هاروارد آمریکا نیز در آینده نزدیک انجام میشود.
اسدی افزود: درمان سرطانهای تیروئید با رادیو داروی ید، درمان تسکین متاستازهای استخوانی ناشی از سرطانها، درمان تومورهای نورواندوکرین با رادیو داروهای ید، درمان التهاب شدید مفاصل در بیماران با مشکل رماتیسم پیشرفته با فسفر و درمان سرپایی پرکاری تیروئید با رادیو داروی ید از جمله درمانها در این مرکز است.
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