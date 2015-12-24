جزئیات سانحه هواپیمای ماهان در استانبول

مهدی علی یاری در گفتگو با مهر در خصوص حادثه امروز صبح یک فروند هواپیمای ایرباس ماهان در فرودگاه استانبول، گفت: صبح امروز یک فروند هواپیمای ماهان پس از فرود در فرودگاه استانبول در هنگام پارک با یک دستگاه اتوبوس برخورد کرد.

وی افزود: مسافران در سلامت کامل از هواپیما پیاده شدند و مشکلی برای آنها به وجود نیامده است و تنها هواپیما قدری آسیب دید.

سخنگوی شرکت هواپیمایی ماهان با اشاره به اینکه مسافرانی که در زمان برگشت باید با این هواپیما باز می گشتند یا با هواپیمای ماهان یا هواپیمای دیگری به ایران بازمی گردند، اظهار داشت: مسافران در صورتی که تمایل داشته باشند می توانند با هواپیمای دیگری زودتر به تهران بازگردند در غیراین صورت هواپیمای جایگزین فرستاده شده و مسافران را بازمی گرداند.