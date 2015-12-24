  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۳ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۵۶

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

جزئیات سانحه هواپیمای ماهان در استانبول

جزئیات سانحه هواپیمای ماهان در استانبول

سخنگوی شرکت هواپیمایی ماهان با اعلام جزئیات حادثه امروز صبح یک فروند هواپیمای ایرباس این شرکت در فرودگاه استانبول، گفت: همه مسافران در سلامت هستند.

مهدی علی یاری در گفتگو با مهر در خصوص  حادثه امروز صبح یک فروند هواپیمای ایرباس ماهان در فرودگاه استانبول، گفت: صبح امروز یک فروند هواپیمای ماهان پس از فرود در فرودگاه استانبول در هنگام پارک با یک دستگاه اتوبوس برخورد کرد.

وی افزود: مسافران در سلامت کامل از هواپیما پیاده شدند و مشکلی برای آنها به وجود نیامده است و تنها هواپیما قدری آسیب دید.

سخنگوی شرکت هواپیمایی ماهان با اشاره به اینکه مسافرانی که در زمان برگشت باید با این هواپیما باز می گشتند یا با هواپیمای ماهان یا هواپیمای دیگری به ایران بازمی گردند، اظهار داشت: مسافران در صورتی که تمایل داشته باشند می توانند با هواپیمای دیگری زودتر به تهران بازگردند در غیراین صورت هواپیمای جایگزین فرستاده شده و مسافران را بازمی گرداند.

 

کد مطلب 3008628

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها