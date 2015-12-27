افزایش قیمت مواد مخدر/ حشیش ۴۰درصد و شیشه ۱۸۵درصد گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست خبری امروز، با اشاره به میزان کشفیات مواد مخدر در سالجاری نسبت به سال گذشته گفت: امسال با ۲۱ درصد افزایش کشفیات نسبت به سال گذشته رو به رو هستیم.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به آمار کشفیات مواد مخدر در سالجاری تصریح کرد: هروئین با ۱۰ هزار و ۸۹۰ کیلو گرم نسبت به سال گذشته افزایش و مورفین ۴ هزار و ۹۶۱ کیلوگرم نسبت به سال گذشته کاهش، تریاک ۳۲۵ هزار و ۴۰۰ و ۳ کیلوگرم نسبت به سال قبل افزایش، حشیش ۷۰۰ هزار و ۱۶۶ کیلوگرم نسبت به سال گذشته افزایش، شیشه و آنفیتامین ۱۳۷۵ کیلوگرم نسبت به سال گذشته کاهش و سایر مواد ۱۷ هزار و ۹۴۷ کیلوگرم آمار کشفیات داشته ایم.

افشار با اشاره به فعالیت دستگاه‌هایی مانند نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات، بسیج و سازمان زندان‌ها تاکید کرد: در هشت ماه اول امسال نسبت به آمار و عملیات سال گذشته ۱۹ درصد افزایش عملیات و شش درصد هم آمار متلاشی شدن گروه‌های متخلف را داشته‌ایم.

وی ادامه داد: کارگاه‌هایی که امسال منهدم شده‌اند نسبت به آمار سال گذشته ۲۲ درصد کاهش داشته‌اند و همچنین میزان شهدای کشورمان در عملیات‌ها به شدت کاهش پیدا کرده و آمار کشته شده‌های اشرار نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد کاهش داشته است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: آمار توقیفی امسال ۳۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش و سلاح‌های کشف شده ۳ درصد افزایش داشته است.

افشار تاکید کرد: تعداد قاچاق‌چیان با کاهش ۱۱ درصدی روبه‌رو بوده اما جمع آوری و ساماندهی معتادان ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به بحث قیمت مواد مخدر در هشت ماهه امسال نسبت به سال گذشته بیان کرد: قیمت هر مثقال تریاک ۲۰ هزار و ۹۷۵ تومان در خرده فروشی بوده که امسال ۳۸ درصد و در عمده فروشی ۸ درصد کاهش قیمت نسبت به سال گذشته داشته است، هروئین ۶ هزار و ۸۷۶ تومان امسال به ۹ هزار و ۴۱۸ تومان رسیده که در عمده فروشی افزایش ۳۷ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است، قیمت حشیش در خرده فروشی افزایش ۴۰ درصدی و در عمده فروشی افزایش ۲ درصدی داشته است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این که فروش شیشه امسال نسبت به سال گذشته افزایش قیمت را داشته است، گفت: شیشه ۱۷۴ درصد در خرده فروشی و ۱۸۵ درصد در عمده فروشی افزایش قیمت نسبت به سال گذشته داشته است که هر گرم شیشه سال گذشته ۲۹ هزار و ۸۶۳ تومان بوده و اما امسال به ۷۶ هزار تومان رسیده است که در مجموع در عمده فروشی ۱۸۳ میلیون و در خرده فروشی ۵۲ میلیون بوده است.