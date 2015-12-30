دشمن به دنبال ایجاد بدبینی در میان مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه مسعود مرسلپور فرماندار قرچک در کارگاه آموزشی «نقش فرق و نحله های انحرافی» با گرامیداشت حماسه نهم دی اظهار داشت: روز نهم دی، روز حضور ملت ایران در صحنه بود.
وی افزود: مردم ایران اسلامی در روز نهم دی بر اساس بصیرت و آگاهی خود به میدان آمدند و این روز در تاریخ ماندگار شد.
وی اضافه کرد: ملت ایران در نهم دی این پیام را به جهانیان رساندند که هیچگاه رهبری و امام خود را رها نکرده و همواره در میدان حضور دارند.
مرسلپور ادامه داد: نقش هدایت مقام معظم رهبری در حادثه نهم دی بسیار پررنگ و برجسته بود، به طوری که با رهبری ایشان، حادثه نهم دی با حضور تمام طیف ها و گروه ها رقم خورد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش دشمن برای گسترش جنگ نرم در ایران اسلامی عنوان کرد: دشمن تلاش دارد تا به وسیله جنگ نرم به اهداف خود برسد که یکی از ابزارهای مهم جنگ نرم، این است که مردم را نسبت به یکدیگر بدبین کند.
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