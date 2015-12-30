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۹ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۱۹

فرماندار قرچک:

دشمن به دنبال ایجاد بدبینی در میان مردم است

دشمن به دنبال ایجاد بدبینی در میان مردم است

قرچک-فرماندار قرچک گفت: یکی از ابزارهای مهم دشمن در جنگ نرم، آن است که مردم را نسبت به یکدیگر بدبین کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه  مسعود مرسلپور فرماندار قرچک در کارگاه آموزشی «نقش فرق و نحله های انحرافی» با گرامیداشت حماسه نهم دی اظهار داشت: روز نهم دی، روز حضور ملت ایران در صحنه بود.

وی افزود: مردم ایران اسلامی در روز نهم دی بر اساس بصیرت و آگاهی خود به میدان آمدند و این روز در تاریخ ماندگار شد.

وی اضافه کرد: ملت ایران در نهم دی این پیام را به جهانیان رساندند که هیچگاه رهبری و امام خود را رها نکرده و همواره در میدان حضور دارند.

مرسلپور ادامه داد: نقش هدایت مقام معظم رهبری در حادثه نهم دی بسیار پررنگ و برجسته بود، به طوری که با رهبری ایشان، حادثه نهم دی با حضور تمام طیف ها و گروه ها رقم خورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش دشمن برای گسترش جنگ نرم در ایران اسلامی عنوان کرد: دشمن تلاش دارد تا به وسیله جنگ نرم به اهداف خود برسد که یکی از ابزارهای مهم جنگ نرم، این است که مردم را نسبت به یکدیگر بدبین کند.

کد مطلب 3013165

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