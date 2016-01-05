به گزارش خبرنگار مهر، سعید سهرابپور در نشست خبری عنوان کرد: رویکرد دانشمحور به تولید و کسب و کار به معنای بکارگیری نظاممند تجربیات، نوآوریها و سرمایههای فکری کشور در مسیر توسعه نقش حیاتی در دستیابی هر چه بیشتر کشور به شاخصهای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است.
وی افزود: کلیه سازمانها، موسسات و شرکتها میتوانند برای پیشبرد اهدافشان به خوبی از مدیریت دانشمحور استفاده کنند.
سهرابپور دانشگاه شریف را به عنوان مجموعهای پیشگام در حوزه علم و فناوری در کشور دانست و افزود: برگزاری جایزه جهانی MAKE در ایران فرصتی برای جمعبندی اقدامات سازمانها، شرکتها و موسسات کشور است.
رئیس جایزه جهانی MAKE ادامه داد: با برگزاری پنجمین کنفرانس بینالمللی مدیریت ارزشآفرین، نوآوری و سرمایه فکری که در آن جایزه جهانی MAKE به سازمان های دانشی برتر اعطا میشود، میتوان کمک بسزایی به همافزایی اقدامات در راستای خلق هر چه بیشتر ارزش از سرمایههای دانشی کشور کرد.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان تصریح کرد: برگزاری این کنفرانس به رشد و توسعه روزافزون پیشرفتهای مبتنی بر دانش در کشور منجر میشود.
مهدی شفیعیزاده، دبیر جایزه جهانی MAKE نیز در ادامه گفت: ۷۰ شرکت برای دریافت این جایزه ثبتنام کرده بودند که داوریهای اولیه به اتمام رسیده و اکنون در مرحله داوری دوم هستیم.
شفیعیزاده با بیان اینکه قرار است در کنفرانس بینالمللی مدیریت ارزشآفرینی، نوآوری و سرمایه فکری به سه سازمان دانشیمحور جایزه MAKE اعطا شود، گفت: این کنفرانس از پانزدهم تا هجدهم اسفند ماه با حضور بیش از ۱۰۰ سازمان برتر کشور برگزار میشود.
وی افزود: در این کنفرانس هفت نفر از کشورهای انگلیس، آمریکا و هند حضور خواهند داشت.
به گزارش مهر، جایزه جهانی make به دنبال شناساندن سازمان هایی است که در خلق ارزش برای ذینفعان خود از طریق تبدیل دانش و سرمایه های فکری صریح به محصولات و خدمات راهکارهای بهتری نسبت به سازماهای دیگر دارند.
این جایزه هر ساله در سطح جهانی، ملی و منطقه ای برگزار می شود. همچنین برگزاری این جایزه در ایران از سال ۲۰۱۱ توسط دانشگاه شریف انجام می شود. هدف این جایزه تقدیر از سازمانهای متعددی است که مدیریت دانشی را در سازمان خود پیاده سازی کرده اند.
جایزه جهانی MAKE بزرگترین و تخصصی ترین جایزه مدیریت سازمانی در دنیاست که از سال ۱۹۹۸ هر سال در پنج قاره و در سطح جهان با حضور سازمان های بزرگ دنیا برگزار می شود.
۳ سازمان برنده جایزه MAKE که اسفند ماه در این معرفی می شوند به سطح آسیایی راه می یابند. بعد از دو الی سه ماه گزارشی به زبان انگلیسی از سوی جایزه جهانی MAKE به سازمان های مورد ارزیابی ارائه می شود که سازمان های برتر شاهد رتبه خود نسبت به شاخص جایزه جهانی MAKE خواهند بود. سازمان های شرکت کننده در جایزه MAKE با دریافت این گزارش به نقاط ضعف و پیشرفت خود آگاه خواهند شد.
سازمان های دانش محور، همواره سودآوری ۶۵ برابری داشته اند که بر آورد شده سازمان های برنده MAKE در ۱۸ سال گذشته از مدیریت دانش، هزار و ۳۷۰ میلیارد دلار بوده است.
نظر شما