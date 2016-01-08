خداحافظی «کیمیا» با آغاز دهه فجر/ مردم با ما همراه شدند

جواد افشار که این روزها سریال «کیمیا» به کارگردانی وی از شبکه دو سیما روی آنتن میرود به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه همراهی مردم با مجموعه «کیمیا» به خوبی ادامه دارد و واکنش های رضایت بخشی از بیننده می بینیم. تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی مدتی پیش به پایان رسیده و ما با تدوین تقریبا همزمان و شبانه روزی، گام به گام قسمت های تازه را با مردم همراه می شویم. تا کنون بخش اعظمی از این سریال پخش شده و «کیمیا» با شروع دهه فجر از آنتن تلویزیون خداحافظی می کند.
در طولانی ترین مجموعه ای که تا به حال از رسانه ملی جلوی دوربین رفت مهراوه شریفینیا، آزیتا حاجیان، حسن پورشیرازی، پوریا پورسرخ، مهدی پاکدل، مهدی سلطانی، علی شادمان، حسن جوهرچی، سودابه بیضایی، حسین توشه، بیوک میرزایی، مالک سراج، مهوش وقاری،غلامحسن تسعیری، امیرحسین آرمان، عاطفه رضوی، سیدمهرداد ضیایی، گلاره عباسی، رضا توکلی، سوگل طهماسبی، خاطره حاتمی، نسرین نکیسا، حمیدرضا هدایتی، عطا عمرانی، محمود مقامی، روحاله کمانی، عبدالحلیم تقلبی، ابتسام بقلانی، میرفرخ هاشمیان، علی انصاریان، زیبا بنماران، علی افشار، دایانا حکیمی، گلوریا هاردی و با حضور رضا کیانیان، نیکی کریمی، محمدرضا شریفینیا، حامد بهداد و ... بازی می کنند.
در خلاصه این مجموعه تلویزیونی آمده است: تحولات جامعه، پدر و دختری را مقابل هم قرار داده است. دختر خانواده که کیمیا نام دارد پرسشگر است و معترض و در مقابل او پدری قرار دارد که نظامی، منضبط و پایبند به قانون است. سیر حوادثی که در زندگی این خانواده رخ میدهد آنها را درگیر توطئه و دسیسهای بزرگ و شیطانی میکند و کیمیا با تلاشی خستگیناپذیر درصدد نجات خانواده برمیآید و به این ترتیب او تبدیل به زنی مقاوم و استوار میشود؛ زنی مشابه هزاران زن ایرانی مسلمان که برای حفظ خانواده از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنند. «کیمیا» که در سه مقطع زمانی: قبل از انقلاب، دوره جنگ و زمان حال روایت میشود، بیش از ۳۰۰ بازیگر دارد.
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