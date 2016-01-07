به گزارش خبرگزاری مهر، با عنایت به برگزاری آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ آموزش و پرورش «موضوع مجوز شماره ۱۳۵۳۲ مورخ ۱۳۹۴.۲.۷ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور»، بدین وسیله نتایج آزمون مزبور اعلام می‌شود.

متن اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش به این شرح است:

این افراد مکلفند به منظور طی سایر مراحل قبل از استخدام (بررسی صلاحیت‌های عمومی، گواهی عدم سوء پیشینه، آزمایشات و معاینات پزشکی، تشکیل پرونده استخدامی و آموزش دوره مهارت‌آموزی) به شرح ذیل اقدام نمایند. ضمناً داوطلبانی که درخصوص نتایج آزمون سوالاتی دارند می توانند مراتب را کتباً به امور اداری و تشکیلات استان ذیربط حداکثر تا تاریخ ۹۴/۱۰/۲۲ ارسال نمایند.

۱- سهمیه‌های قانونی مندرج در اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی مربوط به سهمیه ایثارگران اعمال شده است که اسامی آنان برای طی سایر مراحل قبل از استخدام (بررسی صلاحیت‌های عمومی، آزمایشات و معاینات پزشکی) به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های ذیربط اعلام گردیده است.

۲ـ دعوت به گزینش (بررسی صلاحیت‌های عمومی)، انجام معاینات پزشکی، و .... به منزله پذیرش نهایی نبوده و نتیجه پس از طی مراحل مربوط اعلام خواهد شد.

مرحله‌ی اول: بررسی صلاحیت‌های عمومی

افراد واجد شرایط یک برابر ظرفیت که اسامی آنان در سایت سازمان سنجش آموزش کشور(www.sanjesh.org) اعلام شده است، می‌باید برای پیگیری امور مربوط به بررسی صلاحیت‌های عمومی خود، به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل خدمت تعیین شده، مراجعه نمایند. لازم به ذکر است داوطلبان قبل از مراجعه حضوری به هسته گزینش، اقدامات ذیل را انجام دهند:

۱) پس از چاپ «فرم اطلاعات فردی» از سایت دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش به نشانی www.gozinesh.medu.ir نسبت به تکمیل دقیق فرم و الصاق یک قطعه عکس به آن اقدام و به همراه تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی، حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ انتشار اسامی، به وسیله پست پیشتاز به آدرس هسته‌های گزینش آموزش و پرورش استان محل خدمت خود ارسال و یا به صورت حضوری تحویل نمایند. لازم است در تکمیل فرم اطلاعات فردی، دقت کافی معمول گردد. بدیهی است مسئولیت هرگونه نقص و نارسایی در تکمیل فرم به عهده فرد خواهد بود.

۲) عدم تکمیل فرم اطلاعات فردی و یا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل خدمت، به منزله انصراف از استخدام در آموزش و پرورش تلقی می‌گردد.

مرحله‌ دوم: آزمایشات و معاینات پزشکی و تشکیل پرونده استخدامی

۱) معاینات پزشکی و ... و تشکیل پرونده استخدامی افراد واجد شرایط معرفی شده به اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت، همزمان با بررسی صلاحیت‌های عمومی صورت می‌پذیرد. بر این اساس داوطلب واجد شرایط، پس از انتشار اسامی درسایت سازمان سنجش آموزش کشور، باید به حوزه امور اداری اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت تعیین شده، مراجعه و با اخذ معرفی‌نامه، نسبت به انجام معاینات پزشکی، گواهی عدم سوء پیشینه و ....به منظور تشکیل پرونده استخدامی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

۲) عدم مراجعه داوطلب در مهلت مقرر برای پیگیری امور مذکور به منزله انصراف از درخواست استخدام در آموزش و پرورش تلقی خواهد شد.

مرحله‌ سوم: دوره مهارت آموزی

در صورت تایید صلاحیت‌های عمومی، انجام آزمایشات و معاینات پزشکی و ... و تشکیل پرونده استخدامی، اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی روی سایت اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت تعیین شده قرار خواهد گرفت. پذیرفته‌شدگان مکلفند پس از انتشار اسامی، به منظور ثبت‌نام و شرکت در دوره مهارت‌آموزی به شرح ذیل، در مهلت تعیین شده اقدام نمایند.

۱) رشته‌های شغلی هنرآموز (الکترونیک، الکترونیک، تأسیسات، صنایع فلزی، علوم دامی، علوم زراعی و باغی، ماشین‌های کشاورزی، صنایع غذایی، مکانیک خودرو، گرافیک، ساختمان، نقشه‌برداری، حسابداری، ساخت و تولید، صنایع شیمیایی، کامپیوتر، نقشه‌کشی عمومی صنعتی، نقشه‌کشی معماری، طراحی و دوخت، صنایع دستی و انیمیشن) ‌و رشته‌های شغلی استادکار (الکترونیک، الکتروتکنیک، صنایع چوب، تأسیسات، صنایع فلزی، متالوژی، مکانیک خودرو، امور زراعی و باغی، امور دامی، ماشین‌های کشاورزی، صنایع غذایی، ساختمان، نقشه‌برداری، صنایع شیمیایی، کامپیوتر، ساخت و تولید، نقشه‌کشی عمومی (صنعتی)، چاپ، طراحی و دوخت، سرامیک و صنایع نساجی) به سایت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی www.srttu.edu مراجعه نمایند.

۲) رشته‌های شغلی آموزگاری و دبیری (ابتدایی، دبیر تربیت بدنی، دبیر ریاضی، دبیر زیست شناسی، دبیر عربی، دبیر فیزیک، دبیر زبان و ادبیات فارسی، دبیر دینی و قرآن، دبیر زبان انگلیسی، دبیر شیمی، دبیر علوم اجتماعی، مراقب سلامت، مربی پرورشی و آموزگار استثنایی) به سایت دانشگاه فرهنگیان به نشانی www.cfu.ac.ir مراجعه نمایند.