حجت‌الاسلام والمسلمین مجید میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این برنامه‌ها در آستان مقدس امامزادگان متبرکه استان، در طول دهه دوم فاطمیه و به‌ویژه شب شهادت، روز شهادت و شام شهادت حضرت زهرا (س) ادامه خواهد داشت و با حضور عزاداران و سوگواران برگزار می‌شود.

وی افزود: با توجه به شرایط کشور، روح حماسی در قالب برنامه‌های عزای امسال نیز غالب است و ویژه‌برنامه‌های خاصی تحت عنوان «رهروان یاس نبوی» در بعدازظهر روز شهادت حضرت فاطمه (س) برای خواهران برگزار خواهد شد.

مدیرکل اوقاف ایلام تصریح کرد: ۲۰ مبلغ اعزامی و بومی در بقاع متبرکه استان فعالیت تبلیغی خود را در دهه دوم فاطمیه انجام می‌دهند و در مدارس و مناطق تبلیغی استان نیز حضور خواهند یافت.