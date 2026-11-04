به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی، نتایج منتشر شده از انتخابات میان دوره ای آمریکا نشان می دهد که دموکرات ها تا این لحظه موفق شده اند در مجلس نمایندگان، ۲۳۶ کرسی را به دست آوردند.

این در حالی است که تعداد کرسی های جمهوری خواهان به ۱۴۶ عدد رسیده است.

این در حالیست که در مجلس سنا نیز اکثریت کرسی ها به دموکرات ها رسیده به طوری که تا این لحظه ۵۴ کرسی از میان ۱۰۰ را تصاحب کرده و جمهوری خواهان تنها ۴۴ کرسی را در اختیار دارند.

این نتایج نشانگر ادامه شکست سنگین حزب ترامپ در انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا است.