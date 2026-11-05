به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صانعی‌فرد، با اشاره به ضرورت تقویت نظارت‌های بهداشتی بر زنجیره تولید فرآورده‌های گوشتی، گفت: در راستای صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان و اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی، برنامه نمونه‌برداری و آزمون مواد اولیه خام دامی و محصولات تولیدی در دستور کار معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفته است.

وی افزود: بر این اساس، مواد اولیه خام دامی ورودی به کارخانه‌های تولید فرآورده‌های گوشتی و همچنین محصولات نهایی خام و نیمه‌آماده، در صورت دارا بودن پروانه بهداشتی تولید، باید مورد نمونه‌برداری و آزمون قرار گیرند.

صانعی فرد تصریح کرد: نتایج آزمون‌های میکروبی باید مطابق ضوابط و استانداردهای ملی و بهداشتی مربوطه بررسی و در قالب فایل تعیین‌شده ثبت شود تا امکان ارزیابی وضعیت بهداشتی مواد اولیه و محصولات تولیدی فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و مدیران غذا و داروی مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظفند نتایج نمونه‌برداری و آزمون‌ها را حداکثر ظرف ۱۵ روز کاری از تاریخ ابلاغ بخشنامه به اداره‌کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی ارسال کنند.

صانعی فرد گفت: تشدید نظارت بر مواد اولیه دامی و فرآورده‌های گوشتی با هدف کنترل مخاطرات میکروبی، ارتقای ایمنی محصولات و اطمینان از رعایت الزامات بهداشتی در زنجیره تولید دنبال می‌شود.