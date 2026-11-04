به گزارش خبرگزاری مهر، حکیم جفریز رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا که شاید پس از تشکیل نشست کنگره جدید، رهبر اکثریت دموکرات ها شود، در مصاحبه ای با سی ان ان با تأکید بر لزوم پایان تجاوز نظامی کشورش علیه ایران تصریح کرد: یکی از نخستین اقداماتی که باید همین الان انجام شود، حتی پیش از روز سوم ژانویه و آغاز به کار کنگره جدید در سال نو، این است که رئیس‌ جمهور و دولت به این جنگ انتخابی، پرهزینه و بی‌ ملاحظه در ایران پایان دهند.

این نماینده کنگره در این خصوص ادامه داد: جنگی که موجب جهش شدید قیمت بنزین، کود شیمیایی و گازوئیل شده و در نتیجه، هزینه‌ های زندگی مردم آمریکا، از جمله در خصوص مواد غذایی و کالاها را افزایش داده است.

وی سپس افزود: این جنگ، قیمت بنزین را هم بالا برده است. این اقدام باید همین حالا صورت گیرد. هیچگاه دلیلی برای ورود به این جنگ نداشتیم و ما باید بی‌درنگ از آن خارج شویم.