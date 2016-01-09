مبارزه جدی با قاچاق تلفن همراه و سموم دفع آفات نباتی در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی صبح شنبه در پنجمین جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه ضمن تاکید بر اهتمام ویژه بر مبارزه با قاچاق تلفن همراه و سموم دفع آفات نباتی در سطح عرضه، همفکری و همکاری تمامی دستگاه های ذیربط را در این زمینه لازم برشمرد و خواستار برنامه ریزی در خصوص برگزاری گشت های مشترک برای برخورد جدی با متخلفان شد.

وی همچنین از برگزاری نشست یک روزه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز که با حضور مدیران دستگاه های اجرایی و با همت اداره کل اطلاعات و گمرک و با همکاری دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در اداره کل گمرک، تقدیر کرد و خواستار برگزاری مستمر این نشست ها شد.

رئیس دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان نیز در این جلسه با بیان این مطلب که اتاق اصناف مرکز سمنان در امر مبارزه با قاچاق تلفن همراه در سطح عرضه اقدامات بسزایی را صورت داده، مدیریت عقلانی را در این زمینه خواستار شد تا آرامش در سطح بازار حفظ و موجب التهاب و تشنج نشود.

سیدعلیرضا هاشمی برگزاری گشت های مشترک و شناسایی واحدهای عمده در زمینه عرضه گوشی های تلفن همراه در صنف موبایل که اقدام به فروش کالای قاچاق می کنند را از راهای مبارزه با قاچاق این کالا عنوان کرد تا برخورد با این واحدها به صورت جدی، قانونی و قاطع صورت پذیرد.

وی ضمن اشاره به قرابت زمانی به سالروز ۹ اسفند، روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان، توجه ویژه تمامی اعضاء را خواستار و تاکید کرد: دستگاه های اجرایی اقدامات فرهنگی و ابتکاری خویش را مانند سالهای گذشته آماده کرده تا در جلسه آتی که قبل از ایام ۹ اسفند برگزار خواهد شد، مسائل لازم در این خصوص مطرح و ضمن جمع بندی اجرایی شود.

رئیس دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان در پایان از همکاری با معاونت پژوهشی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خبر داد و افزود: این دبیرخانه آمادگی لازم در خصوص حمایت از پایان نامه های دانشجویی که با موضوع قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولید ملی صورت می پذیرد را دارد.