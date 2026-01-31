به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ باقر رحمانی ظهر شنبه در جمع اصحاب رسانه استان گلستان، ضمن قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران در عرصه اطلاع‌رسانی و تبیین واقعیت‌ها، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، کشور شاهد حوادث تلخ و شیرین متعددی بود و رسانه‌های داخلی، در کنار صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، با ایستادگی و مجاهدت رسانه‌ای، یک‌تنه در برابر جریان رسانه‌ای غرب و دشمن ایستادند.

وی با تبریک اعیاد شعبانیه، میلاد حضرت علی‌اکبر(ع) و روز جوان، افزود: سپاه و بسیج یک پیکره واحد هستند و اصحاب رسانه نیز جزئی از خانواده بزرگ بسیج محسوب می‌شوند؛ چراکه امروز جنگ اصلی دشمن، جنگ رسانه‌ای و شناختی است و شما افسران این میدان هستید.

جانشین فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: دشمنان اسلام و انقلاب از نخستین روزهای پیروزی انقلاب، با تمام ابزارها تلاش کردند مانع تثبیت، تداوم و گسترش انقلاب اسلامی شوند.

رحمانی با اشاره به نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در حوادث تروریستی اخیر گفت: این اقدامات با طراحی و پشتیبانی بیش از ۱۰ سرویس اطلاعاتی انجام شد و آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌صورت آشکار از آن حمایت کردند، اما ملت ایران با بصیرت و ایستادگی، این توطئه‌ها را نیز ناکام گذاشت.

وی ادامه داد: دشمن در طول این سال‌ها، فتنه‌های متعددی از سال ۷۸ تا ۱۴۰۴ طراحی کرد که اگر هر یک در کشوری دیگر رخ می‌داد، آن نظام سیاسی فرو می‌پاشید؛ اما انقلاب اسلامی با اقتدار مسیر خود را ادامه داد و امروز نیز دشمن با تمرکز بر جنگ شناختی، به دنبال تسلط بر باورها و ادراک مردم است.

جانشین فرمانده سپاه نینوا گلستان، لطف الهی، هدایت‌های امامین انقلاب، حضور آگاهانه مردم و اقتدار نیروهای مسلح به‌ویژه بسیج را از مهم‌ترین عوامل شکست دشمن برشمرد و افزود: بسیج از متن مردم و برای مردم است و در همه میدان‌ها خوش درخشیده است.

رحمانی با اشاره به تروریستی خواندن سپاه پاسداران گفت: بر اساس فرمایش امام راحل(ره)، هرجا دشمن علیه ما اقدام می‌کند، یعنی مسیر درست را انتخاب کرده‌ایم. سپاه در چهار دهه گذشته، خار چشم دشمنان بوده و نقش تعیین‌کننده‌ای در مقابله با تروریسم و جلوگیری از گسترش داعش در منطقه داشته است.

وی در ادامه به تشریح برنامه‌های دهه مبارک فجر سپاه و بسیج در استان گلستان پرداخت و گفت: شعار محوری امسال «ایران مقتدر، ملت پیروز» است و با رویکرد کیفی‌سازی برنامه‌ها، ۸۲۰ برنامه در سطح استان پیش‌بینی شده که ۴۷ برنامه شاخص آن از ۱۲ تا ۲۲ بهمن‌ماه اجرا می‌شود.

جانشین فرمانده سپاه نینوا گلستان افزود: نواختن زنگ انقلاب در مدارس، رژه‌های موتوری، یادواره‌های شهدا، اعزام تیم‌های پزشکی به مناطق کم‌برخوردار، رزمایش جهاد خدمت، ایستگاه‌های فرهنگی و صلواتی، گشت‌های محله‌محور و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری از جمله این برنامه‌هاست.

رحمانی همچنین با اشاره به اقدامات بسیج سازندگی گفت: در سال ۱۴۰۴، بیش از چهار هزار گروه جهادی در استان ساماندهی شدند و یک‌هزار و ۲۰۰ پروژه محرومیت‌زدایی در حوزه‌هایی مانند ساخت و مرمت مدرسه، مسجد، خانه محرومان، آب شرب، راه‌های روستایی و آبخیزداری به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: ساخت یک‌هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد، اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، ایجاد بیش از دو هزار واحد اشتغال‌زا، توزیع ۲۰۰ هزار بسته معیشتی، اهدای ۶۸۰ سری جهیزیه، توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر و آزادی بیش از ۴۰ زندانی جرایم غیرعمد از دیگر اقدامات بسیج در سال جاری بوده است.

جانشین فرمانده سپاه نینوا گلستان در پایان تأکید کرد: سپاه و بسیج با تکیه بر مردم و در کنار مردم، همچنان با قدرت از انقلاب اسلامی، امنیت کشور و آرمان‌های شهدا پاسداری خواهند کرد و رسانه‌ها در این مسیر، نقشی تعیین‌کننده و تاریخی بر عهده دارند.