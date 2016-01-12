همه آزمایشگاهها عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اسدیفرد با اشاره به شرایط تعامل این شبکه با آزمایشگاهها و پژوهشگران اظهار کرد: زمینه تعامل بهتر دو قطب حوزه آزمایشگاهی یعنی ارائهکنندگان خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی از یک سو با محققان، پژوهشگران، صنایع و دانشگاهیان و از سوی دیگر به عنوان مخاطب این خدمات، توسط بستر شبکه آزمایشگاهی به خوبی فراهم شده است.
وی با بیان اینکه در یک سال و نیم اخیر، استقبال درخور توجهی از شکلگیری این شبکه آزمایشگاهی صورت گرفته است، افزود: این شبکه آزمایشگاهی زمینه سهولت تعامل میان دو سوی عرضه و تقاضا را به خوبی فراهم ساخته است، بهطوریکه صاحبان مراکز آزمایشگاهی، می توانند ویژگیها و امکانات در دسترس و خدمات خود را به مشتریان معرفی کرده و پژوهشگران و محققان، اساتید، صاحبان صنایع و شرکتها به سهولت این اطلاعات را مشاهده، مقایسه و در نهایت خدمت متناسب با نیاز خود را انتخاب کنند.
اسدی فرد با بیان اینکه پوشش جغرافیایی شبکه آزمایشگاهی در حال تکمیل شدن است، افزود: تاکنون، ۲۶ استان از ۳۱ استان کشور تحت پوشش شبکه آزمایشگاهی قرار گرفتهاند. با توجه به روند فعال عضویت آزمایشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی از اقصی نقاط کشور، این میزان تا پایان سال جاری افزایش خواهد یافت و پوشش استانها به مرور تکمیل خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۳۰ مجموعه آزمایشگاهی مشتمل بر دانشگاه، پژوهشگاه، شرکت خصوصی و مرکز تحقیقاتی بالغ بر ۴۰۰۰ ابزار آزمایشگاهی را معرفی و به اشترک گذاشتهاند که این عدد، با توجه به نهایی شدن فرآیند عضویت آزمایشگاهها، در حال افزایش است.
استقبال متقاضیان خدمات آزمایشگاهی بهدنبال ارائه تسهیلات و تخفیفهای متنوع
دبیر سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، با بیان اینکه تخفیفهای شبکه آزمایشگاهی، افزایش میزان بهرهمندی متقاضیان از خدمات آزمایشگاهی را به همراه داشته است، اظهار کرد: به همین سبب استفاده از خدمات آزمایشگاهی با استقبال خوبی مواجه شده است.
اسدی فرد با تاکید بر اینکه عضویت در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی، تنها پیششرط لازم برای استفاده از این تسهیلات است، افزود: تا کنون خدماتی به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال توسط آزمایشگاههای عضو شبکه به متقاضیان ارائه شده و در کنار آن، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در قالب این شبکه، به میزان ۳۰۰ میلیون تومان به متقاضیان واجد شرایط تخفیف اعطا کرده است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ نفر شامل افراد حقیقی و شرکتها به عضویت باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی درآمدهاند که واجد شرایط لازم به منظور استفاده از تسهیلات شبکه آزمایشگاهی در قالب تخفیف هستند.
مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری، رسالت اصلی این شبکه را دسترسی بهتر و کیفیتر صنایع، دانشگاهیان و ... به خدمات آزمایشگاهی دانست.
وی با بیان اینکه تخفیفهای شبکه آزمایشگاهی به افراد و طیفهای گوناگونی ارائه میشود، اظهار داشت: در طرح باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی، تخفیفها شامل تمامی افرادی است که عضو این باشگاه هستند؛ این افراد باید به طور رایگان در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی ثبت نام کرده و از ۴۰۰۰ دستگاه پراکنده که در ۳۰۰ مرکز وجود دارند استفاده کنند تا از ۱۵ درصد تخفیف عمومی تا سقف ۱۰ میلیون ریال بهرهمند شوند.
اسدی فر با اشاره به ارائه تخفیفات به شرکت های دانش بنیان ادامه داد: این شرکتها به ازای استفاده از خدمات آزمایشگاهی از ۵۰درصد تخفیف بهرهمند خواهند شد. حمایت خاص برای شرکتهای دانشبنیان در توسعه و افزایش سطح فناوری محصولات دانشبنیان کمک بسزائی خواهد کرد؛ چراکه انجام آزمایشات و به روز رسانی، لازمه تحقیق و توسعه شرکتهاست و از طرفی، این آزمایشها هزینههای زیادی را متوجه شرکتها می کند.
وی افزود: این حمایت به کاهش هزینههای شرکت های دانش بنیان در کنار بهرهمندی از امکانات آزمایشگاهی مناسب، کمک میکند.
اسدیفرد به تخفیفهای شبکه آزمایشگاهی برای نخبگان و سرآمدان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان نیز اشاره کرد و افزود: تخفیف ۶۰ درصدی برای این دسته از متقاضیان خدمات آزمایشگاهی در نظر گرفته شده است که استفاده از آن برای این افراد و همه طیفهای متقاضی یاد شده، به سهولت، امکان پذیر است بهطوری که افراد پس از ثبت نام در سایت باشگاه مشتریان و تکمیل فرمها، میتوانند در سراسر کشور، صرفا با ارائه کد ملی خود از خدمت آزمایشگاهی با تخفیف بهره مند شوند.
مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری، با اشاره به روند عضویت آزمایشگاهها افزود: فرآیند ارزیابی شبکه آزمایشگاهی به این صورت است که آزمایشگاهها با ثبتنام در سامانه شبکه آزمایشگاهی، تجهیزات، خدمات و امکانات خود را معرفی میکنند، سپس این دادهها توسط کارشناسان شبکه آزمایشگاهی بررسی و راستیآزمایی میشوند.
وی ادامه داد: در نهایت با ارائه گزارش نهایی تیم کارشناسی بازدیدکننده، عضویت آزمایشگاه مشخص و در صورت احراز شرایط لازم، به مدت ۶ماه، بهطور آزمایشی به عضویت شبکه درمیآید. طی این فرآیند، بعد از ۶ ماه آزمایشگاه مجددا ارزیابی میشوند و در صورت دارا بودن شاخصههای لازم، به عضویت قطعی شبکه آزمایشگاهی در می آیند.
وی با اشاره به ارزیابی دوره ای آزمایشگاههای عضو و رتبهبندی آنها، اظهار کرد: در عین حال که تمامی مجموعهها میتوانند به افزایش مشتریان خود اقدام کنند، باید توجه داشته باشند که ۲۰ آزمایشگاه برتر شبکه آزمایشگاهی می توانند برای دریافت تسهیلات خرید تجهیزات خارجی، درخواست ارائه کنند.
وی ادامه داد: پس اگر یک مجموعه آزمایشگاهی، امتیاز بیشتری کسب کند ضمن دارا بودن شانس بیشتر برای دریافت این دسته از تسهیلات شبکه آزمایشگاهی، زمینه بهتری نیز برای دریافت آن خواهند داشت. در نتیجه مجموعههای آزمایشگاهی برای تجمیع امتیازات لازم بهتر است تمامی آزمایشگاههای خود را به صورت همزمان به عضویت شبکه درآورند.
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