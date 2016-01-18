منتقدان لندن برای عنوان بهترین فیلم سال به «مد مکس» رای دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در حالی که دو فیلم «مد مکس: جاده خشم» و «۴۵ سال» جایگاهی در فهرست نامزد‌های جوایز بفتا به دست نیاوردند، حلقه منتقدان لندن بیشترین استقبال را از این دو فیلم به عمل آوردند.

سی و ششمین دوره جوایز فیلم حلقه منتقدان لندن كه دیشب برندگان خود را معرفی كرد، «مد مکس» یا «مكس دیوانه» ساخته جرج میلر را به عنوان بهترین فیلم و بهترین کارگردان انتخاب كرد و تام هاردی بازیگر بریتانیایی/ایرلندی فیلم را نیز به عنوان بهترین بازیگر سال انتخاب كرد. این بازیگر امسال با بازی در «مکس دیوانه»، «افسانه»، «بازگشته» و «جاده لندن» درخشش فوق‌العاده‌ای داشت.

این در حالی است كه «مریخی»، «بازگشته»، «اتاق»، «درون بیرون» و «كانون توجه» رقبای این فیلم بودند.

در بخش كارگردان سال نیز میلر موفق شد تا تاد هینس سازنده «کارول»، اندرو های كارگردان «۴۵ سال»، ریدلی اسکات كارگردان «مریخی» و آلخاندرو گونزالس ایناریتو كارگردان «بازگشته» را پشت سر بگذارد.

در بخش بهترین فیلم بریتانیایی نیز درام تحسین شده «۴۵ سال» سه جایزه دریافت كرد و ضمن این كه به عنوان بهترین فیلم بریتانیایی انتخاب شد، جوایز بهترین بازیگر مرد را برای تام کورتنی و بهترین بازیگر زن را برای شارلوت رامپلینگ دریافت كرد.

حلقه منتقدان لندن كه به رای بیش از ۱۲۰ منتقد فیلم برترین‌ها را انتخاب می‌كند سال پیش فیلم «پسربچگی» ریچارد لینک‌لیتر را به عنوان برترین فیلم انتخاب كرده بود.

فهرست برندگان جوایز حلقه منتقدان لندن چنین است:

بهترین فیلم: «مد مکس: جاده خشم»

بهترین کارگردان: جرج میلر برای «مد مکس»

بهترین بازیگر مرد: تام کورتنی برای «۴۵ سال»

بهترین بازیگر زن: شارلوت رامپلینگ برای «۴۵ سال»

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل: مارک رایلنس برای «پل جاسوسان»

بهترین بازیگر زن نقش مکمل: کیت وینسلت برای «استیو جابز»

بهترین فیلمنامه‌نویس: تام مک‌كارتی و جاش سینگر برای «كانون توجه»

بهترین فیلم بریتانیایی/ایرلندی: «۴۵ سال»

بهترین بازیگر مرد بریتانیایی/ایرلندی: تام هاردی برای بازی در «افسانه»، «بازگشته»، «مدمکس: جاده خشم» و «جاده لندن»

بهترین بازیگر زن بریتانیایی: سیرشا رونان برای «بروکلین»

بهترین بازیگر جوان بریتانیایی: میزی ویلیامز برای «سقوط»

برنده جایزه فیلیپ فرنچ برای فیلمساز نوظهور بریتانیایی : جان مکلین برای «غرب آرام»

برنده دستاورد تکنیکی: ادوارد لاخمان برای فیلمبرداری فیلم «کارول»

بهترین فیلم خارجی‌زبان: «تماشای سکوت»

بهترین مستند: «ایمی»

فیلم کوتاه بریتانیایی: «لکنت زبان» ساخته بنجامین کلیری

برنده جایزه دیلیس پوئل: کنت برانا