آغازمذاکرات گازی ایران-اتحادیه اروپا/سناریوهای صادرات گازبه اروپا

عزیز الله رمضانی در گفتگو با مهر با استقبال ایران از سفر هیات مسئولان اتحادیه اروپا به تهران به منظور توسعه همکاری‌های دو جانبه در حوزه گاز طبیعی و انرژی، گفت: ایران با در اختیار داشتن بزرگترین ذخیره گاز طبیعی جهان از پتانسیل صادرات گاز به کشورهای مختلف جهان برخوردار است.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه برنامه صادرات گاز ایران صرفا نباید به کشورهای همسایه و منطقه محدود شود، تصریح کرد: بر این اساس باید صادرات گاز به کشورهای دور دست به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم در دستور کار قرار بگیرد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه صادرات گاز ایران به اروپا در کنار دستاوردهای اقتصادی از مزیت‌های بین‌المللی و سیاسی هم برخوردار است، بیان کرد: هم اکنون روسیه با ساخت خطوط لوله ای به وسعت ۳۰۰۰ کیلومتر گاز به کشورهای مختلف اروپایی صادر می‌کند، از این رو ایران هم می تواند با احداث خطوط لوله گاز خود را به کشورهای اروپایی منتقل کند.

رمضانی با استقبال از آغاز مذاکرات بین ایران و مقامات اتحادیه اروپا با محور توسعه همکاری‌ها در حوزه گاز و انرژی، بیان کرد: هم اکنون مسیرهای مختلفی به منظور صادرات گاز طبیعی ایران به کشورهای اروپایی تدوین شده است.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه گاز ایران از مسیرهای مختلفی همچون دریای سیاه، عراق و سوریه، ترکیه و خطوط لوله مختلف قابلیت انتقال به اروپا را دارد، تاکید کرد: قطعا صادرات گاز ایران به اروپا می‌تواند در کنار جذابیت‌‌های اقتصادی از مزیت‌های مختلف بین‌المللی برخوردار باشد.

عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز از پایین بودن هزینه تولید گاز به عنوان یک مزیت برای صادرات گاز ایران به اروپا یاد و خاطرنشان کرد: متنوع سازی بازارهای صادرات گاز یکی از سیاست‌های تجارت گاز ایران در دوران پسا تحریم خواهد بود.

به گزارش مهر، «میگل آریاس کانته کمیسیونر آب و هوا و انرژی اروپا» روز گذشته اعلام کرده است: فوریه سال ٢٠١٦ میلادی، کمیسیون اروپایی نخستین «ماموریت ارزیابی فنی» را برای بررسی همکاری‌های انرژی با ایران، به انجام می رساند.

در همین حال، یکی از مسئولان اتحادیه اروپا که خواست نامش فاش نشود، به رویترز اعلام کرد: در قالب یک دیدار فنی اولیه ١٤ روزه، ١٥ مسئول اتحادیه اروپا به ایران می‌روند و پس از آن، مسئولان ارشد کمیسیون اروپا به ایران سفر می‌کنند.

به گفته وی، یکی از اهداف کمیسیون اروپا، تلاش برای پیشبرد صادرات گاز ایران از طریق خط لوله و محموله‌های ال. ان. جی در قالب پروژه «مسیر گاز جنوبی» برای کشورهای جنوب اتحادیه اروپا خواهد بود.