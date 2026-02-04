حضور مردم ایلام در جشن بزرگ نیمه شعبان مثال زدنی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رحیمی شامگاه چهارشنبه در پایان جشن نیمه شعبان در مصلی شهر ایلام گفت: جشن نیمه شعبان امسال نیز همانند سالهای گذشته با استقبال پرشور و باشکوه مردم مؤمن و ولایتمدار استان ایلام همراه بود.
وی بیان کرد: جشن نیمه شعبان، همزمان با ولادت باسعادت حضرت ولیعصر (عج)، امروز چهارشنبه با برپایی ۳۰ غرفه فرهنگی در مصلای بزرگ شهر ایلام برگزار شد.
وی افزود: این آیین معنوی از ساعت ۱۴ آغاز و تا ساعت ۱۸ ادامه داشت و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، صحنههایی ماندگار و باشکوه را رقم زد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام با اشاره به مشارکت دستگاههای اجرایی و مجموعه های مردمی،در برگزاری این مراسم گفت: این جشن با همکاری نهادها، دستگاههای اجرایی و هیئات مذهبی برگزار و با اهدای جوایز مادی و معنوی به شرکتکنندگان همراه بود.
حجتالاسلام رحیمی بیان کرد: همزمان با شهر ایلام، جشنهای نیمه شعبان در سطح مساجد و حسینیههای در دیگر شهرستان ها نیز برگزار شد.
وی با یادآوری استقبال گسترده مردم در سالهای گذشته عنوان کرد: سال گذشته جشن خیابانی نیمه شعبان در شهر ایلام با حضور بیش از ۲۰ هزار نفر در فضای باز برگزار شد، که نشاندهنده عمق ارادت مردم به اهلبیت (ع) است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی ایلام در پایان تصریح کرد: مردم ولایتمدار استان ایلام با حضور مستمر و پرشور در آیینهای مذهبی، همواره پایبندی خود به ارزشهای دینی، نظام اسلامی و انقلاب را بهخوبی نشان دادهاند.
روایتی از موکبهای عاشقی تا همدلی ادیان الهی در جشن نیمهشعبان قم
قم- جشن بزرگ نیمهشعبان در قم امسال با گسترهای از خدمات مردمی در موکبها تا حضور و همراهی پیروان ادیان الهی، به صحنهای از همدلی اجتماعی، فرهنگ انتظار و مشارکت فرامذهبی تبدیل شد.
خبرگزاری مهر، گروه استانها - هیفا پردل؛این روزها بلوار پیامبر اعظم (ص) قم حالوهوایی متفاوت دارد، مسیری که در طول سال یکی از شریانهای اصلی شهر به شمار میرود، در ایام نیمهشعبان به رودخانهای از شور، دعا و انتظار بدل شده است.
موج جمعیت در امتداد بزرگترین بلوار معنوی جهان اسلام، آرام و پیوسته به سمت مسجد مقدس جمکران روان است، جایی که دلهای منتظر، برای ظهور حجت الهی دست به دعا برداشتهاند.
در دو سوی این مسیر، موکبهای مردمی یکی پس از دیگری برپا شدهاند و خیمههایی ساده اما لبریز از اخلاص که هر کدام روایتگر عشق بیادعای مردمی است که فارغ از نام و نشان، برای خدمت به زائران قدم در میدان گذاشتهاند.
صدای صلوات، بوی چای تازهدم، بخار غذای گرم و لبخند خادمانی که بیوقفه مشغول خدمتاند، فضای بلوار را به گذرگاهی از مهربانی و همدلی تبدیل کرده است.
امسال شرایط جوی خاص، بارندگیهای پیدرپی و برودت هوا، نهتنها از شور میزبانی مردم قم نکاست، بلکه جلوهای دیگر از فرهنگ انتظار را به نمایش گذاشت.
مردمی که با وجود سرمای هوا و زمینهای خیس، موکبها را برپا نگه داشتند تا زائرانی که از نقاط مختلف ایران و حتی کشورهای اسلامی خود را به قم رساندهاند، لحظهای احساس غربت نکنند.
در این مسیر، خدمات متنوعی به چشم میخورد، از درمانهای رایگان و ایستگاههای سلامت گرفته تا توزیع غذاهای گرم، نوشیدنیهای سنتی، خدمات سادهای مانند واکس کفش، برنامههای کودک و فعالیتهای فرهنگی.
این تنوع خدمات، بلوار پیامبر اعظم (ص) را به فضایی شبیه مسیر پیادهروی اربعین تبدیل کرده است، گویی نجف تا کربلا اینبار در قم روایت میشود.
موکبهای مردمی در نیمهشعبان، تنها ایستگاههای پذیرایی نیستند، بلکه نماد وحدت اجتماعی، امید جمعی و فرهنگ ریشهدار انتظار در شهری هستند که سالانه میزبان میلیونها زائر داخلی و خارجی است.
مسجد مقدس جمکران، بهعنوان نگین شهر قم، در این ایام بار دیگر به کانون تجمع منتظران مهدی موعود (عج) تبدیل شده و نیمهشعبان را پس از اربعین حسینی، در زمره بزرگترین مناسبتهای آیینی شیعیان قرار داده است.
با وجود این جلوههای پررنگ از مشارکت مردمی و خدمات گسترده، موضوع زیرساختهای اسکان زائران همچنان یکی از چالشهای این مراسم به شمار میرود.
در شرایطی که حجم حضور زائران هر سال افزایش مییابد، محدودیت فضاهای اقامتی موقت، بیش از پیش خودنمایی میکند و مسئلهای که ضرورت برنامهریزی بلندمدت و تقویت زیرساختها را یادآور میشود.
بلوار پیامبر اعظم (ص) در نیمهشعبان، تنها یک مسیر ارتباطی نیست، روایت زندهای است از ایمان، همبستگی و انتظار، مسیری که با دستان مردم، به جادهای از عشق و خدمت تبدیل شده و زائران را تا آستانه دعا و امید همراهی میکند.
روایت نسل جدید از انتظار در بلوار پیامبر اعظم(ص)
جشن بزرگ نیمهشعبان در بلوار پیامبر اعظم(ص) قم امسال با حضور پرشور زائران، افزایش چشمگیر موکبها و نقشآفرینی نسل نوجوان و جوان، جلوهای متفاوت از فرهنگ انتظار، همبستگی مردمی و میزبانی بینالمللی را به نمایش گذاشت.
علی محمدی، نوجوان فعال یکی از موکبهای مستقر در مسیر بلوار پیامبر اعظم(ص)، با اشاره به حضور نوجوانان ۱۲ تا ۱۴ ساله در خدمترسانی به زائران، گفت: وقتی در مسیرهای اربعین برای امام حسین علیهالسلام خدمت میکنیم، وظیفه داریم برای امام زندهای که منتظر ظهورش هستیم نیز خدمتگزار باشیم و امیدواریم بهزودی شاهد فرج آن حضرت باشیم.
وی افزود: در یکی از شبهایی که بارندگی شدید باعث بروز مشکلاتی برای موکب شد، اعضای موکب با وجود خستگی، دوباره آن را برپا کردند و با انگیزهای دوچندان به خدمترسانی ادامه دادند، چراکه این خدمت را تقدیم به حضرت مهدی(عج) و زائران ایشان میدانند.
این نوجوان ادامه داد: برخی تصور میکنند نسل جدید از دین و آرمانهای انقلاب فاصله گرفته است، در حالی که ما نسل تازهای از انقلاب هستیم که زیر پرچم آن ایستادهایم و برای دفاع از رهبر و ارزشهای اسلامی آماده فداکاری هستیم.
در بخش دیگری از این مسیر، موکبی با حال و هوای متفاوت توجه زائران را به خود جلب کرده بود، موکب جوانان سوری که با پخت شلغم از منتظران پذیرایی میکرد.
یکی از اعضای این موکب با اشاره به انگیزه حضور خود گفت: خوشحالم که در مسیر پیادهروی منتظران حجت خدا خدمت میکنم و نخستین آرزویم، تعجیل در ظهور امام زمان(عج) است تا منطقه ما، بهویژه سوریه، از ناامنیها و بحرانها رهایی یابد.
وی افزود: موکب ما پیش از نیمهشعبان فعالیت خود را آغاز کرده و روزانه حدود ۴۰۰ کیلو شلغم با هزینه شخصی اعضا طبخ میشود، همچنین در ایام اربعین، در کربلا با تهیه شاورما، غذای سنتی سوری، از زائران اباعبداللهالحسین(ع) پذیرایی میکنیم.
یکی از زائران که از شهری دیگر به قم سفر کرده بود، با اشاره به فضای حاکم بر جشن نیمهشعبان قم، بیان کرد: هر سال تلاش میکنم در این ایام در قم حضور داشته باشم و این فضا قابل مقایسه با هیچ جای دیگری نیست و احساس میشود همه شهر به یک خانواده بزرگ تبدیل شده که برای یک مناسبت مشترک گرد هم آمدهاند.
بلوار پیامبر اعظم(ص) قم در این روزها، یادآور مسیر نجف تا کربلاست، مسیری که در طول آن، موکبهای متعدد مردمی با عشق و اخلاص به پذیرایی از زائران میپردازند.
امسال تعداد موکبها در جشن بزرگ نیمه شعبان افزایش قابل توجهی داشت و در نقاط مختلف این بلوار، تصاویر شهدای مقاومت، از جمله شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید سیدحسن نصرالله و شهدای جنگ ۱۲ روزه، جلوهای ویژه به فضا بخشیده بود.
در کنار موکبهای خدماتی، موکبهای فرهنگی نیز نقش پررنگی داشتند و این موکبها با تمرکز بر گروه سنی کودک و نوجوان، به تبیین مفاهیم دینی و انقلابی با زبانی ساده پرداخته و به پرسشها و شبهات نوجوانان پاسخ میدادند.
یکی از مسئولان این موکبها در محدوده عمود ۲۱ بلوار پیامبر اعظم گفت: دشمن تمرکز ویژهای بر نوجوانان و جوانان ما دارد و برای دور کردن آنها از دین و اهداف انقلاب، هزینههای هنگفتی صرف میکند.
حجتالاسلام رضایی به مهر گفت: فضای مجازی به میدان اصلی این تقابل تبدیل شده و در حوادث اخیر نیز شاهد فراخوانهایی از همین بسترها بودهایم.
وی اضافه کرد: تلاش ما این است که با گفتوگوی مستقیم و پاسخگویی شفاف، ذهن نوجوانان را نسبت به این هجمهها آگاه کنیم و امیدواریم دستگاههای فرهنگی توجه و سرمایهگذاری بیشتری در این حوزه داشته باشند.
تنورخانه تمدنی ۳۱۳ در مسیر بلوار پیامبر اعظم(ص) و روبهروی عمود ۸۲ با هدف خدمترسانی به زائران مسجد مقدس جمکران برپا شده بود، مجموعهای که با تمرکز بر پخت و توزیع نانهای محلی، ملی و سرزمینی ایران، نمادی از تنوع فرهنگی و همبستگی مردمی را ارائه کرد.
این تنورخانه با مشارکت گروههای مردمی و فعالان فرهنگی، تلاش کرد بخشی از هویت تمدنی ایران اسلامی را در قالب نان، بهعنوان یکی از کهنترین عناصر معیشتی و فرهنگی، به زائران معرفی کند.
در این مجموعه، انواع نانهای سنتی مناطق مختلف کشور تهیه و در اختیار زائران قرار می گرفت تا طعمها و سنتهای گوناگون ایرانزمین در مسیر انتظار بازآفرینی شود.
با وجود شکوه مردمی و ظرفیت عظیمی که هر سال در نیمهشعبان در بلوار پیامبر اعظم(ص) قم به نمایش گذاشته میشود، کارشناسان و فعالان فرهنگی بر ضرورت برنامهریزی جامع، تقویت زیرساختها و ساماندهی هرچه بهتر این محور تأکید دارند تا این بلوار، متناسب با جایگاه خود، بتواند میزبانی شایستهتری از میلیونها زائر داخلی و خارجی جهان تشیع داشته باشد.
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