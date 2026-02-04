به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت: اگر اوکراینی‌ها با همان ایده‌های امنیتی که مارک روته دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در پارلمان این کشور مطرح کرد در ابوظبی حاضر شوند، حاکی از آن خواهد بود که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواهان صلح نیست.

وی با بیان اینکه زلنسکی به صلح در اوکراین نیازی ندارد، گفت: صلح اوکراین به معنای پایان حیات سیاسی اوست.

وزیر امور خارجه اوکراین افزود: «زلنسکی» و «وجدان» چندان با هم همخوانی ندارند زیرا او به چیزی جز بقای خودش فکر نمی‌کند.

نبرد میدانی در شرق اوکراین در حالی ادامه دارد که مذاکره کنندگان اوکراین، روسیه و آمریکا امروز در ابوظبی و پشت درهای بسته با یکدیگر دیدار می کنند.

عقب نشینی اوکراین از منطقه دونباس مهمترین چالش مذاکرات توصیف شده است.