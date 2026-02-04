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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۲۶

یادآوری عراقچی از هزینه حمله به عراق در سال ۲۰۰۲ به توصیه‌ نتانیاهو

یادآوری عراقچی از هزینه حمله به عراق در سال ۲۰۰۲ به توصیه‌ نتانیاهو

وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس هزینه حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۲ به توصیه‌ نتانیاهو را یادآور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در صفحه شخصی خود در شیکه اجتماعی ایکس با اشاره به یادداشت نخست‌وزیر رژیم صهیونسیتی در سال ۲۰۰۲ برای روزنامه وال‌استریت ژورنال مبنی بر ترغیب مقامات وقت ایالات متحده به حمله و تجاوز نظامی به عراق و حمله آمریکا بر عراق بر پایه ادعاهای دروغین وی که صدها هزار قربانی و صدها میلیارد دلار هزینه برجای گذاشت، نوشت: آیا این توصیهٔ حکیمانه (!) از «آقای آمریکا- آخر» را به یاد دارید؟ آیا واقعا می‌توانید درک کنید که این توصیه‌ی شوم چه هزینه‌ای برای ایالات متحده به همراه داشت؟.

کد مطلب 6740048

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