تجمع اعتراض آمیز مقابل سفارت آمریکا در کابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، تعدادی از مردم افغانستان با تجمع در مقابل سفارت آمریکا در کابل خواستار بسته شدن زندان گوانتانامو و بلگرام شدند. این معترضین در نوشته هایی که به دست داشتند خواستار بسته شدن زندان گوانتاما و بگرام و آزاد شدن زندانیان شدند.

این معترضین همچنان خواهان بسته شدن تمامی بازداشتگاه‌های تحت کنترل آمریکایی‌ها در افغانستان شدند.

در زندان گوانتاناما و بگرام بیشتر اعضای خطرناک طالبان و القاعده زندانی هستند. در این دو زندان از شروع طرح مبارزه با القاعده و تروریسم، بیشتر اعضای بلندپایه طالبان و القاعده که در جنگ بازداشت شده اند نگهداری می‌ شوند.

یکی از انتقادهایی که ازسوی شهروندان افغانستان مطرح شده این است که اعضای خطرناک طالبان که از این زندان‌ها آزاد شده اند، دوباره درصف جنگ علیه دولت افغانستان قرار گرفته اند و رهبری جنگ را به عهده دارند. دولت آمریکا باید این افراد را به سادگی رها نمی‌کرد.

تاکنون شماری زیادی از اعضای خطرناک و بلندپایه طالبان که توسط آمریکایی‌ها بازداشت شده بودند از این زندان‌ها آزاد شده اند.

این تجمع اعتراض آمیز درحالی مقابل سفارت آمریکا در کابل برگزار شد که «بارک اوباما» رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که زندان گوانتانامو را می‌ بندد. اما تاکنون این زندان بسته نشده است و گفته می‌شود ۹۱ زندانی در آن زندانی هستند.