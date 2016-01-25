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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۲۲:۲۲

هم اندیشی «دوچرخه و هوای پاک» برگزار شد

هم اندیشی «دوچرخه و هوای پاک» برگزار شد

دومین هم اندیشی «دوچرخه و هوای پاک» با حمایت دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین هم اندیشی «دوچرخه و هوای پاک» با حمایت دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان، همزمان با دومین نمایشگاه بین المللی «ایران رایدکس» با حضور فعالان محیط زیستی و صاحب نظران حوزه ورزش و محیط زیست برگزار شد. 

راهکارهای کاهش آلودگی هوا از طریق دوچرخه و وسایل نقلیه برقی و هیبریدی، فرهنگ سازی در جهت کاربری وسایل نقلیه برقی و هیبریدی، بهبود و توسعه صنعت موتورسیکلت و دوچرخه و استفاده از فناوریهای داخلی و بین المللی در جهت بهبود صنعت، از اهداف برگزاری این همایش عنوان شد.

همچنین نمایشگاه ایران رایدکس در راستای توجه به حرکت در جهت تولید وسایط نقلیه و نیاز زیست محیطی و ترافیکی کشور به سمت فرهنگ سازی و کاربردی کردن وسایل نقلیه برقی و هیبریدی برگزار شد.

کد مطلب 3033668

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