«جنگ ستارگان» به مرز ۲ میلیارد دلار فروش رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «جنگ ستارگان: نیرو بیدار می‌شود» محصول دیزنی می‌تواند به زودی در بازار جهانی به فروش ۲ میلیارد دلار برسد.

در هفتمین تعطیلات آخر هفته، فیلم هفتم این مجموعه در بازار داخلی آمریکا ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار دیگر فروش کرد و در جایگاه سوم فروش قرار گرفت. این فیلم در بازار داخلی آمریکا در مجموع ۸۹۵ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار فروش کرده است. این رقم تاکنون ۱۲۵ میلیون دلار بیشتر از فروش «آواتار» است که رکورددار پیشین پرفروش‌ترین فیلم آمریکا بود.

«نیرو بیدار می‌شود» در بازار جهانی، این هفته ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار دیگر فروخت تا مجموع فروشش را به یک میلیارد و ۹۰ میلیون دلار برساند. به این ترتیب «جنگ ستارگان» هنوز پشت سر «آواتار» قرار دارد که در مجموع بازار ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون دلار فروش کرده بود. «تایتانیک» در بازار جهانی یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون و «خشمگین ۷» در بازار جهانی یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار فروخته بودند.

این افسانه فضایی که به طور دقیق تاکنون یک میلیارد و ۹۸۳ میلیون دلار فروش کرده فقط به فروش ۱۷ میلیون دلار دیگر نیاز دارد تا به مرز ۲ میلیارد دلار برسد و رسیدن به این رقم برایش کاملا محتمل است. با این حال برای رسیدن به رقم ۲.۷۸ میلیارد دلاری «آواتار» و رقم ۲.۱۹ میلیارد دلاری «تایتانیک» در مجموع بازار، «جنگ ستارگان» هنوز باید جلو برود.

با این حال تحلیل‌گران می‌گویند «جنگ ستارگان» برای رسیدن به این رکورد در بازار داخلی در سه هفته به این مکان رسید، در حالی که «آواتار» ۴۸ هفته فروش کرد تا به رقم ۷۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار در بازار داخلی آمریکا برسد.

در بازار بین‌المللی این فیلم در بریتانیا با فروش ۱۷۶.۴ میلیون دلار، پس از آمریکا بیش از هر جای دیگر دنیا فروش کرده و پس از آن بازار چین وجود دارد که فروش فیلم در آنجا در مکان سوم ایستاده و میزان آن ۱۲۱.۱ دلار بوده است. در آلمان نیز فروش ۱۰۶.۱ میلیون دلاری را ثبت کرده است.