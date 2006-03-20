كنفرانس بين المللي آب ها سال 2009 در تركيه برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، حلمي گولر امروز دوشنبه اعلام كرد كه تركيه سال 2009 ميزبان نشست جهاني درباره آب ها در استانبول خواهد بود.



وي در آنكارا به خبرنگاران گفت : سمينار جهاني درباره آبها سال 2009 در استانبول برگزار خواهد شد.



در اين سمينار وزيراني از 120 كشور و بيست هزار نماينده شركت خواهند كرد.



اين وزير ترك افزود: اين سمينار پنجمين كنفرانس از اين نوع خواهد بود؛ چهارمين سمينار مربوط به آبها فردا سه شنبه در مكزيك به كار خود پايان خواهد داد.

مسئله آبها يك موضوع مورد مناقشه و اختلاف در منطقه اي است كه تركيه در آن قرار دارد، جايي كه 26 رودخانه از جمله رودهاي دجله و فرات كه در ادامه به خاك كشورهاي سوريه وعراق وارد مي شوند، قرار دارند.