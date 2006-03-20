  1. بین الملل
  2. سایر
۲۹ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۵۹

كنفرانس بين المللي آب ها سال 2009 در تركيه برگزار مي شود

وزير انرژي تركيه اعلام كرد كه سال 2009 ميلادي، كنفرانسي موسوم به كنفرانس جهاني آب ها در كشورش برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، حلمي گولر امروز دوشنبه اعلام كرد كه تركيه سال 2009 ميزبان نشست جهاني درباره آب ها در استانبول خواهد بود.

وي در آنكارا به خبرنگاران گفت : سمينار جهاني درباره آبها سال 2009 در استانبول برگزار خواهد شد.

در اين سمينار وزيراني از 120 كشور و بيست هزار نماينده شركت خواهند كرد.

اين وزير ترك افزود: اين سمينار پنجمين كنفرانس از اين نوع خواهد بود؛ چهارمين سمينار مربوط به آبها فردا سه شنبه در مكزيك به كار خود پايان خواهد داد.

مسئله آبها يك موضوع مورد مناقشه و اختلاف در منطقه اي است كه تركيه در آن قرار دارد، جايي كه 26 رودخانه از جمله رودهاي دجله و فرات كه در ادامه به خاك كشورهاي سوريه وعراق وارد مي شوند، قرار دارند.

کد مطلب 304827

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها