عزیزی: کرامت و تمدن‌ سازی زن پاسخ اسلام به روایت مصرف‌ گرایی غرب است

سرهنگ مهدی عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از آغاز خلقت، زن همواره در کانون توجه الهی و در متن آیات قرآن جایگاهی ممتاز داشته است؛ اظهار کرد: آنجا که خداوند فرمود: «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیهِنَّ بِالمَعرُوف»، یعنی زن و مرد در کرامت انسانی هم سنگاند.
معاون سیاسی سپاه قدس گیلان افزود: امام خمینی (ره) زن را مربی جامعه و سرچشمهی معراج انسانها معرفی کردند؛ نگاهی که زن را نه در حاشیه، بلکه در متن تمدن مینشاند و در برابر این حقیقت، تمدن غرب پس از رنسانس با تفکر اومانیستی و سرمایهداری، زن را به ابزار تبلیغ کالا و مصرفگرایی تقلیل داد و رسانههایش آزادی زن را مساوی با بی مرزی جنسی معرفی کردند.
وی تصریح کرد: این دو روایت متضاد، امروز در برابر هم ایستادهاند: یکی روایت توهمی غرب که زن را تحقیر میکند، و دیگری روایت اسلامی ایرانی که زن را قطب دوم خلقت، رکن خانواده و ستون تمدنسازی میداند.
سرهنگ عزیزی با بیان اینکه مسئله جایگاه زن و کرامت زن از نگاه نظام اجتماعی و تمدنی موضوعی حساس و تاریخی است، اضافه کرد: از ابتدای خلقت انسان این موضوع بهعنوان یک منازعه فکری بین گفتمانها مطرح بوده است.
معاون سیاسی سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه غرب زن را کالای مصرفی جنسیتی معرفی میکند، افزود: رسانههای غربی هیچ جایگاهی برای خانواده قائل نیست و مهمترین حق زن از نگاه رسانههای غربی، آزادی مساوی با بی مرزیهای جنسی است
وی تصریح کرد: بهترین نقد بر این روایت، اشاره به گفتمان اسلامی است. اسلام کرامت زن را نه بر مبنای جنسیت، بلکه بر مبنای استعداد میبیند و زن را قادر میداند به کمال برسد.
سرهنگ عزیزی با بیان اینکه اسلام نگاه کالای جنسیتی به زنان را نفی میکند، اظهار کرد: در نگاه غرب پوشش زن محدودیت تلقی میشود، چون امنیت روانی و اجتماعی زن برای آنان اهمیتی ندارد. اما اسلام پوشش را حفاظ تمدنی میداند که امنیت و کرامت زن را تضمین میکند.
وی با اشاره به تفاوت نگاه اسلامی و نگاه غرب گفت: از نگاه اسلام تفاوتهای جنسیتی عامل تخصصی شدن و کارآمدی زن است، نه تبعیض.
معاون سیاسی سپاه قدس گیلان افزود: غرب زن را موجودی حاشیهای و رقیب مرد میداند، اما اسلام زن را قطب دوم خلقت و رکن مهم تمدنساز معرفی میکند.
نظر شما