آمارهای هزینه کرد شهرداری اردبیل شفاف نیست/غفلت از مدیریت علمی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ناطق درآبادی شامگاه چهارشنبه در نطق پیش از دستور جلسه شورای شهر اردبیل با تاکید به ضرورت توجه به مدیریت علمی در امور شهری، تصریح کرد: هدف از طرح برخی مسائل به چالش کشیدن یک فرد خاص نیست.

وی افزود: هدف اصلی ما رسیدن به وضعیت آرمانی و مطلوب است و این وضعیت حاصل نمی شود مگر با توجه به مدیریت علمی که در شرایط فعلی تنها راهکار توسعه شهر اردبیل است.

رئیس کمیسیون پیگیری و نظارت شورای اسلامی شهر اردبیل متذکر شد: اساس مدیریت علمی توجه به آمار و اطلاعات دقیق و شفاف است و اگر به آمار دقیق بی توجهی کنیم محکوم به شکست خواهیم بود.

ناطق درآبادی با یادآوری این مهم که بارها شفاهی و کتبی از شهرداری آمار مختلف درخواست شده اما مورد بی توجهی قرار گرفته است، ادامه داد: در ماه یازدهم سال قرار داریم و هنوز که هنوز است آمارهایی که درخواست کردیم به دست ما نرسیده است.

منشی اول شورای اسلامی شهر اردبیل تصریح کرد: از جمله ضروری است شهرداری اردبیل به صورت شفاف هزینه کرد خود برای آماده سازی معابر، زیرسازی و لکه گیری و آسفالت معابر، اصلاح هندسی تقاطع ها و توسعه فضای سبز را مطرح کند.

وی با بیان اینکه بر اساس بررسی های صورت گرفته پیشرفت فیزیکی برخی پروژه ها ۱۰۰ و برخی ۱۰ الی ۲۰ و برخی حتی صفر اعلام شده است، متذکر شد: اینکه در برخی پروژه ها به بهانه نامساعد بودن هوا و رکود اقتصادی اعلام می شود که پیشرفت ندارد تبعیض آشکار است.

ناطق درآبادی معتقد است اگر در منطقه ای نامساعد بودن هوا بهانه بوده اجرا نشدن پروژه ها بوده در سایر مناطق نیز باید چنین باشد و درست نیست در برخی مناطق به شکل مطلوب اجرای پروژه داشته باشیم و در برخی پیشرفت ها صفر درصد باشد.

رئیس کمیسیون پیگیری و نظارت شورای اسلامی شهر اردبیل به بی توجهی به مدیریت زمان و مدیریت مالی در اجرای پروژه ها اشاره کرد و افزود: برخی پروژه های مصوب سال جاری پیش بینی نشده اما اجرا شده و در مقابل برخی پیش بینی شده اما اجرا نشده است.

وی با طرح این سوال که چطور پروژه ای با پیشرفت ۹۵ درصد اعلام شده اما میزان پرداخت و بدهی به پیمانکار در آن پروژه صفر است، متذکر شد: اگر تدوین برنامه سال جاری بر اساس نیازسنجی است چنین مواردی با نیازسنجی در تعارض است.

ناطق درآبادی با ذکر مثالی دیگر به وضعیت مناسب سازی معابر برای معلولان اشاره و با بیان اینکه در یک منطقه این امر ۱۰ درصد و دیگری ۷۰ درصد و دیگری صفر درصد پیشرفت دارد، ادامه داد: بر اساس پرسش و تحقیقی که از بهزیستی استان داشتیم از قضا منطقه ای که صفر درصد پیشرفت دارد بیشترین معلولان را داشته است.

منشی اول شورای اسلامی شهر اردبیل در عین حال با انتقاد از بی توجهی شهرداری اردبیل به ساخت چهار فرهنگسرا آن هم در وضعیتی که رویکرد شهرداری فرهنگی است، اضافه کرد: برای کار فرهنگی نباید صرفا اندیشه و تفکر طرح شود و باید در عمل نیز توجه داشته باشیم.

وی افزود: در طول ۹ ماه گذشته تحقق درآمد ها روند صعودی داشته اما در مناطقی که روند صعودی تحقق درآمد را شاهدیم در مقابل کمترین پیشرفت پروژه ها اعلام شده است.

رئیس کمیسیون پیگیری و نظارت شورای اسلامی شهر اردبیل با اذعان به اینکه در نیمه اول سال هزینه کرد شهرداری منطقی نبود و فشار آن به نیمه دوم انتقال یافت، خواستار پاسخگویی شهرداری به پروژه هایی شد که با ۱۰۰ درصد پشرفت اعلام شده اما در عمل بخشی از آن اجرا شده است.