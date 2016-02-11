بیداری اسلامی به برکت انقلاب ایجاد شد

حجت الاسلام غلامعلی ارجمند در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عنوان کرد: حرکت های اسلامی و جنبش های اسلامی که در سراسر جهان ایجاد شده اند و بیداری اسلامی که در جهان شاهد آن هستیم از برکت این انقلاب بوده است.

وی حضور آحاد مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را نشان از عشق و علاقه مردم به انقلاب دانست و بیان داشت: دریادلان غیور هرمزگان با عشق و علاقه به انقلاب، نظام و امام راحل در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند.

ارجمند ادامه داد: حضور پرشورمردم هرمزگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان دهنده اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و پایبندی مردم هرمزگان به ولایت فقیه است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان اظهار کرد: سردمداران استکبار از موفقیت های نظام اسلامی هراس دارند چون منافع آن ها در خطر است و هر چه نظام اسلامی به سمت پیشرفت گام بردارد، هراس آن ها بیشتر خواهد شد.

ارجمند گفت: مسلمانان باید در کنار هم باشند چون هدف استکبار تفرقه میان امت اسلامی است و ما باید بیدار باشیم و فریب آن ها را نخوریم.

وی خاطرنشان کرد: سردمداران استکبار می دانند که امروز حکومت اسلامی ما قدرت نظارت بر دریا، هوا و زمین را دارد و با همه توطئه ها مقابله می کند و دشمن هم متوجه است که این قدرت دفاعی ماست که امروز بر آب های نیلگون خلیج فارس تسلط دارد و نمونه آن ورود متجاوزان آمریکایی به آب های نیلگون خلیج فارس بود که توسط دریادلان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر شدند و پیام این دستگیری این بود که قدرت دفاعی ما بسیار بالا است و کسی نمی تواند به ما تعرض داشته باشد.