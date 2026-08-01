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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۸

هشدار عراقچی به همتای عربستانی درباره همراهی با آمریکا

هشدار عراقچی به همتای عربستانی درباره همراهی با آمریکا

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه گفتگوهای دیپلماتیک خود با وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در خصوص تداوم توطئه ها و اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه گفتگوهای دیپلماتیک خود با فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی در خصوص تداوم توطئه ها و اقدامات تجاوزکارانه امریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از حاکمیت، تمامیت سرزمینی و امنیت ملی کشور، تصریح کرد که هرگونه تجاوز، اقدام خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی یا مشارکت و همراهی کشورهای منطقه با پاسخ قاطع و متناسب نیروهای مسلح مقتدر ما مواجه خواهد شد و مسئولیت تمامی پیامدهای ناشی از چنین ماجراجویی‌هایی بر عهده مسببان آن خواهد بود.

کد مطلب 6905673

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    نظرات

    • IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
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      پاسخ
      این خودش همدست و همکار و شریک جرم هست ... عربستان باید پاسخگو باشد
      • NP FR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
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        عربستان هیچ کاره هست اصلا یک چیزی بگم شما رو راحت کنم مقامات سعودی و کشورهای عربی کلا ترسو هستند حتی از خود غربی ها صهیونیست ها هم می ترسند، یادتونه رهبر شهیدمون در یک سخنرانی اشاره ای داشتن در گفتگو با یک مقام منطقه ای اما اسم نبردن که در گفتگو به رهبر گفتن ما می ترسیم ، منظور طرف مقابل این بود ما شهامت شما رو در مقابل غرب نداریم ، تمام نیروهای نظامی عربستان بیشترشون از بیرون هستند و شاید حتی برخی مسلمان هم نباشن که برای غربی ها جاسوسی خدمت می کنند .

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