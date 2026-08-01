هشدار عراقچی به همتای عربستانی درباره همراهی با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه گفتگوهای دیپلماتیک خود با فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی در خصوص تداوم توطئه ها و اقدامات تجاوزکارانه امریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه گفتگو و تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از حاکمیت، تمامیت سرزمینی و امنیت ملی کشور، تصریح کرد که هرگونه تجاوز، اقدام خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی یا مشارکت و همراهی کشورهای منطقه با پاسخ قاطع و متناسب نیروهای مسلح مقتدر ما مواجه خواهد شد و مسئولیت تمامی پیامدهای ناشی از چنین ماجراجوییهایی بر عهده مسببان آن خواهد بود.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه گفتگوهای دیپلماتیک خود با وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در خصوص تداوم توطئه ها و اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه گفتگوهای دیپلماتیک خود با فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی در خصوص تداوم توطئه ها و اقدامات تجاوزکارانه امریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه گفتگو و تبادل نظر کرد.
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