کتاب «وقتی همه بیدار بودند» در زنجان نقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری زنجان، رهبر حیدری افزود: جلسه نقد کتاب «وقتی همه بیدار بودند!» عصر ۲۱ بهمن‌ماه امسال با حضور نویسنده کتاب در حوزه هنری استان زنجان برگزار شد.

وی هدف از برگزاری چنین جلساتی را در وهله نخست، حمایت معنوی از صاحب اثر است، ادامه داد: تبادل آراء و اندیشه‎های منجر به هم‌افزایی معلومات در رفع مجهولات و آگاهی‌بخشی نویسندگان استان با یگدیگر در حوزه نویسندگی کتاب می‌شود که پیشرفت کاری نویسنده را به دنبال دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: کتاب «وقتی همه بیدار بودند!» نوشته فاطمه قشمی است که این اثر توسط انتشارات سوره مهر در سال‌جاری به چاپ رسیده و وارد بازار نشر شده است.

مسئول واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری زنجان بیان کرد: رویکرد این نهاد در چاپ آثار بر پنج محور اصلی دین اسلام، انقلاب اسلامی، دفاع‌مقدس، خانواده و سبک زندگی ایرانی اسلامی متمرکز است و کتاب «وقتی همه بیدار بودند!» روزهای انقلاب را روایت می‌کند و الهام گرفته از ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ است.

فاطمه قشمی نویسنده کتاب «وقتی همه بیدار بودند!» نیز گفت: برای نگارش کتاب با منابع متعددی روبه‌رو بودم و وقتی تحقیق داستان را شروع کردم گمان نمی‌کردم با حجم انبوهی از اطلاعات مواجه شوم. حجم منابع باعث شد تا در ابتدا اثر را بر اساس همه اطلاعات آن روز بنویسم، اما پس از بازخوانی نظرم تغییر کرد، زیرا روایت فقط مستند و تاریخی باعث خسته شدن مخاطب نوجوان می‌شود به همین دلیل برخی حوادث را که به نظرم جذابیت بیشتری برای مخاطب نوجوان داشتند در ماجرا‌های کتاب پررنگ کردم.

قشمی ماجرای این رمان را روایت چند روز از زندگی دختری نوجوان به نام سپیده ذکر کرد و افزود: مادر سپیده از فعالان انقلابی و پدرش جزو نیروهای ساواک است، پیروزی انقلاب در این داستان بهانه‌ای می‌شود تا سپیده مادرش را در میان کسانی که علیه رژیم پهلوی به خیابان‌ها آمده‌اند، جست‌وجو کند.

تولید آلبوم موسیقی «یادش بخیر» درحوزه هنری استان زنجان

مسئول واحد هنرهای موسیقی حوزه هنری استان زنجان، نیز از ساخت آلبوم موسیقی «یادش بخیر» پس از اجرای فاز دوم در این نهاد خبر داد و گفت: این آلبوم با مضامین مذهبی و دفاع مقدس در ۱۰ قطعه تولید شده است.

مهدی خدایی خاطر نشان کرد: آلبوم موسیقی «یادش بخیر» به زبان تركی و فارسی است و از سروده های حاج ولی الله كلامی بهره گرفته است.

وی ساخت فاز اول آلبوم موسیقی «یادش بخیر» را در پنج قطعه در سال ۹۳ بیان کرد و افزود: ساخت فاز دوم این آلبوم نیز در پنج قطعه در سال ۹۴ به اتمام رسید.

مسئول واحد هنرهای موسیقی حوزه هنری استان زنجان، آهنگسازی و تنظیم آلبوم موسیقی«یادش بخیر» را توسط کیارش میر محمدرضایی بیان کرد و اظهار داشت: این آلبوم یادآور مداحی های و نغمات دورات دفاع مقدس است که با صدای سیدیوسف شبیری و سیدمحمود حسینی بازسازی و بازخوانی شده است.