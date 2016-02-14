انديشه فولادوند به فیلم «مرداد» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، انديشه فولادوند برای بازی در فیلم «مرداد» به کارگردانی بهمن کامیار قرارداد بست و قرار است در فیلمی متعلق به سینمای اجتماعی بازی کند و به زودی مقابل دوربین فرشاد محمدی خواهد رفت.

اندیشه فولادوند پیش از این در فیلم هایی چون «سربازهای جمعه»، «مریم مقدس» و «سن پترزبورگ» بازی کرده است و در فیلم «مرداد» در یکی از نقش های کلیدی ایفای نقش می کند. فیلم سینمایی «مرداد» که فیلمنامه آن را نیز بهمن کامیار نوشته است به تهیه کنندگی محمود فلاح تولید خواهد شد.

فیلم سینمایی «مرداد» در حال حاضر مراحل پایانی پیش تولید را می گذراند و فیلمبرداری آن به زودی آغاز خواهد شد. تمام صحنه های این اثر سینمایی در لوکیشن های داخلی و خارجی در تهران فیلمبرداری خواهد شد.

در خلاصه داستان فيلم سينمايی «مرداد» چنین آمده است: چه مردادی شود بهمن كنار تو، من از غوغای ابر و آسمان می فهمم اينجايي.

فرشاد محمدی مدير فيلمبرداری، خسرو كيوانمهر مدير صدابرداری، محسن دارسنج طراح گريم، حجت اشتری طراح صحنه و لباس، سجاد رحيمی مدير توليد، امين قوامی مدير برنامه ريزی و دستيار اول كارگردان، فرشته عروجی منشی صحنه، زهرا مصفا عكاس و میثم محمدی مدير روابط عمومی و مشاور رسانه ای از دیگر عوامل اين فیلم سینمایی هستند.