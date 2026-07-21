پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت حاج مهدی آصفی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت حاج مهدی آصفی، پیرغلام بااخلاص اهل بیت (ع) را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

رحم الله من نادی یاحسین

ارتحال پیرغلام بااخلاص آستان آل الله علیهم صلوات الله مرحوم حاج مهدی آصفی در ماه حزن‌آلود صفر، موجب تاسف و تاثر گردید.

این شاعر و ذاکر انقلابی و دل‌سوخته اهل بیت (ع)، عمر شریف خود را در اعتلای محافل ذکر و منقبت حسینی و غنای شعر آیینی با سرایش و گردآوری اشعار فاخر گذراند. تواضع و مردمداری او زبانزد بود و مجالس او برای مستمعین، سرشار از معارف و درک فضائل و رشادت خاندان عصمت و طهارت (ع) به شمار می‌رفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام افزوده است: «اینجانب مصیبت وارده را به آن خاندان معظم، جامعه ستایشگری، شاگردان و علاقمندان ایشان تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن فقید سعید، غفران و هم‌نشینی با اولیا و صالحان و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.»

گفتنی است، زنده‌یاد حاج مهدی آصفی از پیشکسوتان عرصه شعر آیینی و مداحی اهل بیت (ع) بود که سال‌ها در ترویج فرهنگ عاشورا و گسترش معارف حسینی نقش مؤثری ایفا کرد.