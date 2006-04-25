احتمال حضور هافمن در "سفر ستاره اي" جديد قوت يافت

فيليپ سيمور هافمن

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، آبرامز كه به تازگي از ساخت فيلم "ماموريت غيرممكن 3" فراغت يافته از فيليپ سيمور هافمن دعوت كرد در فيلم " سفر ستاره اي 11" بازي كند. اين اثر توسط استوديو پارامونت پيكچرز توليد مي شود و شنيده ها حاكي از اين است كه آبرامز به حدي از ايفاي نقش منفي هافمن در فيلم "ماموريت غيرممكن 3" رضايت دارد كه درصدد است در اين فيلم نيز از حضور وي استفاده كند.

در صورت موافقت هافمن براي ايفاي نقش در اين اثر به احتمال بسيار او در نقش دكتر ظاهر مي شود. مجموعه آثار"سفر ستاره اي" كه توسط جين رادنبري خلق شده است طولاني تر از مجموعه جيمز باند بوده است و تا به حال 10 فيلم بر اساس اين داستان و 726 اپيزود تلويزيوني ساخته شده است. اين مجموعه بيش از يك ميليارد دلار براي تهيه كنندگان به ارمغان آورده است.



ديمون ليندلوف و برايان برك، تهيه كنندگان فيلم "گمشده"، براي تهيه و توليد فيلم "سفر ستاره اي 11" نيز ابراز تمايل كرده اند و اگر همه چيز مطابق با برنامه ها پيش رود، فيلم در سال 2008 مهمان سالن هاي سينما مي شود. ابرامز علاوه بر ساخت اين اثر در زمينه نگارش فيلمنامه نيز با الكس كورتزمن و روبرتو اورچي به همكاري مي پردازد.اين اثر به روزهاي نخست معرفي كاراكترهاي جيمز كرك و آقاي اسپوك مي پردازد و نحوه آشنايي آنها در آكادمي استار فليت را بررسي مي كند.



فيليپ سيمور هافمن امسال به پاس ايفاي نقش در فيلم "كاپوتي" تنديس اسكار بهترين هنرپيشه مرد نقش محوري را از آن خود كرد.