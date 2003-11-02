موضع عراق براي شركت درنشست وزيران خارجه در دمشق تغيير نكرده است

به گزارش خبرگزاري مهر هوشيار زيباري وزير امورخارجه عراق امروز در گفتگو با خبرنگار شبكه الجزيره درشهر بغداد اعلام كرد: موضع عراق همانطور كه ديروز درخصوص شركت درنشست وزاري خارجه كشورهاي همسايه عراق در دمشق اعلام شد، تغيير نخواهد كرد .

وزاري خارجه كشورهاي همسايه عراق ديروز نشست خود را در دمشق بدون حضور وزير امورخارجه عراق برگزاركردند.

اين درحالي است كه" مروان المعشر" وزيرامور خارجه اردن پيشتراعلام كرده بود در تماسهايي كه وزير امور خارجه عراق و كويت داشتم هردو وزير را براي شركت درجلسه رسمي وزراي خارجه همسايه عراق دردمشق دعوت كردم.

هدف ازاين نشست دو روزه ، بررسي تحولات و شرايط عراق و بازتاب آن درامنيت منطقه و دستيابي به ديدگاهي مشترك كه به سود ملت عراق باشد، عنوان شده است.



