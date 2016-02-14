۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۵۷

در آستانه انتخابات ۷ اسفند صورت گرفت؛

دعوت گزینشی رسانه‌ها به نشست خبری رئیس ستاد انتخابات کشور

معاون سیاسی وزیر کشور با وجود وعده صبح امروز خود به خبرنگاران، فقط سه رسانه را به نشست عصر امروز خود برای اعلام آمار شرکت کنندگان در انتخابات مجلس دهم دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور امروز عصر در یک نشست خبری تعداد واجدین شرایط رای دادن در انتخابات ۷ اسفند را اعلام کرد. این نشست در حالی برگزار شد که بسیاری از رسانه‌ها دعوت نشده بودند و تنها به دعوت چند رسانه خاص اکتفا شده است.

با پیگیری های خبرنگار مهر از مسئولان روابط عمومی وزارت کشور، این مسئولان اعلام کرذند که معاون سیاسی وزارت کشور خود شخصا اقدام به انتخاب رسانه ها برای حضور در این نشست کرده و روابط عمومی از برگزاری این نشست بی‌خبر بوده‌‌است.

بنابراین گزارش، موضوع آمار واجدین شرایط رای دادن در انتخابات هفتم اسنفدماه یکی از سوالات مشترک خبرنگاران در نشست صبح امروز وزیر کشور با مدیران رسانه ها بود که معاون سیاسی وزیر پاسخ آنرا به جمع بندی آمار موکول کرد و قول داد که به محض دریافت آمار نهایی، با حضور رسانه ها این آمار را اعلام کند، اما علت گزینش محدود چند رسانه برای نشست معاون سیاسی آنهم با گذشت تنها چند ساعت از وعده وی مشخص نیست.

