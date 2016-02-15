جشن تکلیف ۲۰۰۰ دانش آموز دختر بویراحمدی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد ظهریکشنبه در این مراسم با بیان اینکه خانواده ها باید شرایط لازم برای انجام تکالیف دینی را برای فرزندان خود فراهم کنند، گفت: جشن تکلیف در حقیقت جشن عبادت و مسئولیت پذیری دینی است که فرزندان ما در این جشن به ادای تکلیف دینی خود فرا خوانده می شوند.

وی با بیان اینکه در این جشن دانش آموز دختر پایه سوم ابتدایی از ۵۵ آموزشگاه شهرستان بویراحمد شرکت دارند، اظهار داشت: رسیدن به سن تکلیف برای دانش آموزان آغازی برای ایجاد رابطه ای معنوی تر و دینی تر با خداوند است که در این دوران وظیفه این فرشتگان آسمانی نسبت به تکالیف دینی سنگین تر می شود.

زارع پور افزود: خانواده ها باید برای انجام وظایف و تکالیف دینی دانش آموزان را همراهی کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه فرزندان ما با گام نهادن در مسیر معنویت از ناهنجاریها و معضلات دور می مانند، تصریح کرد: فرزندان ما با تاسی از آموزه های دینی هم در زندگی شخصی خود و هم در زندگی اجتماعی خود موفق خواهند بود.