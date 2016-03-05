نفت ایران در محدوده ۳۰ دلار جاخوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، توافق نسبی برخی از کشورهای عضو اوپک و غیراوپک به ویژه عربستان سعودی و روسیه مبنی بر اجرای طرح «فریز نفتی» منجر به تثبیت قیمت نفت خام در بازار جهانی شد به طوری‌که در طول معاملات منتهی به ۲۶ فوریه قیمت انواع شاخص‌های معتبر نفت جهان با افزایش و یا تثبیت قیمت‌ها همراه بوده است.

بر این اساس بهای هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران در معاملات منتهی به ۲۶ فوریه سال ۲۰۱۶ میلادی بدون هیچ‌گونه تغییر در محدوده ۲۹ دلار و ۵۶ سنت ثابت باقی ماند.

همچنین قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران با ثبت کاهش ۱۱ سنتی در محدوده ۲۶ دلار و ۹۵ سنت در بازار معامله شده است.

در مجموع از ابتدای سال‌جاری میلادی تاکنون متوسط قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران ۲۷ دلار و ۵۸ سنت و میانگین قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی کشور ۲۴ دلار و ۷۸ سنت بوده که نسبت به متوسط قیمت ۵۰ دلاری نفت ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی هم اکنون بهای هر بشکه طلای سیاه حدود نصف متوسط قیمت ها در سال گذشته است.

علاوه بر این، در این مدت قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک با ۳۱ سنت افزایش، ۲۹ دلار و ۳۳ سنت، قیمت نفت وست تگزاس آمریکا با ثبت افزایش یک دلار و ۴۱ سنت در محدوده ۳۱ دلار و ۳۲ سنت و قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با افزایش یک دلار و ۱۴ سنتی در محدوده ۳۳ دلار و ۶۶ سنت در بازار داد و ستد شده است.

قیمت هر بشکه نفت خام دوبی با کاهش ۲۴ سنتی در محدوده ۲۹ دلار و ۶۱ سنت و قیمت هر بشکه نفت عمان با کاهش یک سنتی در محدوده ۳۰ دلار و ۸۲ سنت در بازار معامله شده است.

البته قیمت نفت خام صادراتی ایران در حالی در معاملات منتهی به ۲۶ فوریه کمترین نوسان قیمتی را تجربه کرده که براساس گزارش منابع ثانویه، هم‌اکنون تولید نفت ایران با افزایش روزانه ۳۸ هزار بشکه‌ای به دو میلیون و ۹۲۵ هزار بشکه در روز رسیده است.

براساس برنامه شرکت ملی نفت ایران، پس از افزایش حدود ۵۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت خام کشور در طول یک ماه نخست لغو تحریم‌ها، پیش‌بینی می‌شود در ادامه سال ۲۰۱۶ میلادی، تولید طلای سیاه در کشور با افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای دیگری همراه شود.

از سویی دیگر، با وجود توافق کشورهای بزرگ تولیدکننده اوپک و غیراوپک به منظور اجرای طرح «فریز نفتی»، ایران از اجرای این طرح مستثنی شده به طوری که کشورهایی همچون عمان، جمهوری آذربایجان و نیجریه، از مستثنی شدن ایران از اجرای این طرح حمایت کرده‌اند.