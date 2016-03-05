خرید و فروش جانوران دوزیست ممنوع شد

مختار خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ماموران یگان حفاظت محیط زیست در پی انجام ماموریت های گشت و کنترل ویژه ایام نوروز موفق به دستگیری دو نفر از متخلفان شکار و صید شدند، افزود: متخلفان همزمان با نزدیک شدن به ایام نوروز، اقدام به فروش دوزیستان از جمله لاک پشت در میادین اصلی شهر ارومیه کرده بودند.

وی با اشاره به اینکه از دستگیر شدگان تعداد ۱۸ قطعه لاک پشت کشف و ضبط شد، افزود: در سال های اخیر به ویژه در آستانه نوروز خرید و فروش و قاچاق برخی از گونه های دوزیستان در سطح شهرها و اماکن مختلف شیوع یافته است که غیرقانونی و جرم محسوب می شود.

وی با ابراز تاسف از ورود انواع دوزیستان از جمله لاک پشت گوش قرمز به سفره های هفت سین در سال های اخیر، خاطرنشان کرد: لاک پشت گوش قرمز گونه ای غیر بومی و مهاجم است که در صورت وارد شدن به آب های داخلی به ماهی ها و حتی لاک پشت های بومی حمله و آن ها را تلف می کند، همچنین ناقل بیماری برای انسان هاست.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه گفت: نیروهای یگان حفاظت این اداره با همکاری نیروهای یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست استان و همیاران محیط زیست در ایام باقیمانده از سال جاری به عنوان ضابطین دادگستری با عرضه کنندگان این گونه‌ها مطابق با قانون برخورد جدی خواهد شد.

خانی افزود: با توجه به عرضه گونه‌های حیات وحش در این ایام اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه به طور جدی به گشت و کنترل در سطح شهر پرداخته و مناطق غیرمجاز که احتمال عرضه این حیوان‌ها وجود دارد به‌طور مداوم زیر نظر گرفته می‌شوند.

خانی درباره خرید ماهی قرمز نیز گفت: اگرچه خرید ماهی قرمز برای سفره‌های هفت سین به یک سنت تبدیل شده است اما به مردم توصیه می‌شود از خرید این گونه‌ها نیز خودداری کنند.

وی یاد آور شد:خرید مار و لاک پشت و حتی سمندر هیچ توجیهی ندارد به ویژه اینکه برخی از گونه‌های لاک پشت که در بازار شب عید عرضه می‌شود مانند لاک پشت گوش سرخ، بومی کشور نیست و رها سازی آن در طبیعت قطعاً مشکلاتی را برای محیط زیست ایجاد خواهد کرد همچنین لاک پشت برکه ای که گونه ای بومی و در خطر انقراض است نیز در میان این حیوانات دیده می‌شود.

وی گفت از شهروندان درخواست می‌کنیم بعد از پایان عید نوروز ماهی‌های قرمز را در رودخانه‌ها و دریاچه‌های پشت سدها رها سازی نکنند زیرا این ماهی‌های زینتی به گونه‌های مهاجم تبدیل شده و به محیط زیست کشور نیز آسیب وارد می‌کنند.