تلف شدن ۲ سفره ماهی بزرگ در ساحل بحرکان هندیجان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شعبانی بیان کرد: بنا بر اعلام گزارش همیاران و فعالان محیط زیست شهرستان هندیجان دو عدد سفر ماهی معروف به سفره ماهی لوخمه در ساحل بحرکان پس از به گل نشستن، از بین رفتند.
رئیس اداره محیط زیست هندی جان افزود: این گونه سفره ماهی که در خلیج فارس، دریای عمان و مناطق جنوبی ایران نامهای مختلفی دارد، دارای بدنی پهن و دیسک مانند با لکههای تیره و برجسته و زمینه قهوهای و روشن اس-ت و در آب شور زندگی میکند.
وی ادامه داد: همچنین این نوع سفرماهی هادر سواحل شنی، صخرههای مرجانی و در عمق ۵۰ متری زیست میکنند.
