بن نقدی ۹۵ کارگران ثابت ماند/ چرا افزایش بن متوقف شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی کار چهارشنبه هفته گذشته پس از تصویب افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار از ۷۱۲ هزارتومان به ۸۱۲ هزارتومان در ماه، میزان بن نقدی کارگران را بدون تغییر نسبت به امسال، ماهیانه ۱۱۰ هزارتومان تعیین کرد. بنابراین کارفرمایان باید طبق روال سال جاری و در پایان هر ماه، مبلغ بن نقدی را در قالب حقوق و مزایای مشمولان قانون کار منظور و پرداخت کنند.

بر اساس مصوبه اسفندماه ۹۴ شورای عالی کار، حق بن نقدی کارگران در سال آینده نیز افزایشی نخواهد داشت و مبلغ ۱۱۰ هزارتومان فعلی ثابت خواهد ماند؛ این در حالی است که نمایندگان کارگری خواستار افزایش مجموع دریافتی نیروی کار در سال آینده به میزان حدود ۴۰۰ هزارتومان بودند.

با این وجود، طبق مصوبه شورای عالی کار میزان افزایش حقوق ها در سال آینده تنها ۱۰۰ هزارتومان خواهد بود که این رقم برای گروه های با حداقل دستمزد بالاتر، بیشتر خواهد بود. به عنوان نمونه فردی که حداقل دستمزد ماهیانه اش یک میلیون تومان باشد، در سال آینده ۱۴۰ هزارتومان به حداقل دستمزد وی معادل ۱۴ درصد، افزوده می شود.

گفته می شود کارفرمایان در اعتراض به آنچه که دریافت حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی از بن نقدی کارگران نامیده می شود، با هرگونه افزایش حق بن نقدی در سال ۹۵ مخالفت کرده اند که البته این مخالفت همراهی دولت را نیز داشته است. انتظار می رفت حق بن نقدی کارگران در سال آینده دستکم به ۱۴۰ هزارتومان در ماه افزایش یابد.

در عین حال، برخی گروه های کارگری معتقدند نمایندگان کارگران حاضر در نشست شورای عالی کار چانه زنی موثری برای افزایش دریافتی کارگران در سال ۹۵ از محل مزایای جانبی شغل نداشته اند؛ از این رو دولت و کارفرمایان خصوصی توانسته اند جلوی افزایش حقوق ها در این بخش را به بهانه شرایط نامناسب اقتصادی و درک اوضاع فعلی و ... بگیرند.

جدول تغییرات ۶ ساله بن نقدی

(ارقام به تومان)