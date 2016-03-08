حق اولاد سال ۹۵ مشخص شد/ جدول ۶ ساله افزایش حق اولاد

به گزارش خبرنگار مهر، با مشخص شدن حداقل دستمزد ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ تومانی سال ۹۵، همچنین روشن شدن وضعیت افزایش حداقل حقوق روزانه کارگران در سال آینده به میزان ۲۷۰۷۲ تومان، رقم حق اولاد شاغلان متاهل دارای فرزند نیز مشخص شد.

طبق قانون، قبل از این حق اولاد تنها به ۲ فرزند خانوار تعلق می گرفت که از سال گذشته این روال اصلاح شده و حالا حق اولاد به تمامی فرزندان مشمولان قانون کار تعلق می گیرد. البته پرداخت حق اولاد تا ۱۸ سالگی فرزندان است و پس از آن شرایط خاصی مانند ادامه تحصیل فرزندان و یا معلولیت و مواردی مانند این برای پرداخت حق اولاد پیش بینی شده است.

به صورت کلی، با افزایش حداقل دستمزد سالیانه، به حق اولاد افراد نیز افزوده می شود و میزان حقوق و مزایای دریافتی افراد در این بخش ملاک نیست. نگاهی به روند افزایش حق اولاد در سال های گذشته که ضریبی از افزایش حداقل مزد سالیانه است نشان می دهد که حق اولاد ۳۳۰۳۰ تومانی سال ۹۰ برای هر اولاد به ۸۱۲۱۶ تومان در سال ۹۵ افزایش یافته است.

جدول ۶ ساله تغییرات حق اولاد مشمولان قانون کار

(ارقام به تومان)