۸۱۲ هزارتومان؛ حداقل دستمزد کارگران/ افزایش ۱۴ درصدی مزد قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، با نشست سه‌شنبه شب تا بامداد چهارشنبه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده بیش از ۱۳ میلیون کارگر و مشمول قانون کار ۸۱۲۱۶۴ تومان شد.

برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال آینده، در هفته های اخیر نشست ها و مذاکرات فراوانی بین گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت انجام شد اما در نهایت ۳ گروه در رقم ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ تومانی مزد برای تمای گروه ها به صورت یکسان که از ابتدای سال ۹۵ باید از سوی بنگاه‌ ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار اجرا شود، به توافق رسیدند.

همچنین شورای عالی کار برای افزایش حق بن نقدی سال آینده، سنوات روزانه و حق مسکن به توافق جدیدی دست نیافت. بنابراین حق بن نقدی سال آینده نیز مانند امسال ماهیانه ۱۱۰ هزارتومان و سنوات نیز روزانه ۱۰۰۰ تومان خواهد بود.

وزارت کار دوباره وعده افزایش حق مسکن از ماهیانه ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان را داده است در حالی که این موضوع قرار بود در دستمزد سال جاری کارگران اعمال شود که یکبار تاکنون با مخالفت هیات وزیران مواجه شده است و اینبار نیز احتمالا چنین خواهد شد.

آخرین جلسه ای که پیش از این توسط شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه برگزار شده است، در پایان اسفندماه سال ۹۳ بود که در آن زمان حداقل دستمزد سال جاری به میزان ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان برای اجرا در سال جاری تعیین شده بود.